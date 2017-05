Polícia divulga nova imagem do bombista de Manchester

As autoridades britânicas divulgaram, esta segunda-feira, novas imagens de Salman Abedi, o bombista suicida de Manchester, a carregar uma mala de viagem azul no dia do ataque. O atentado matou 22 pessoas e feriu mais de 60 no final de um concerto da cantora Ariana Grande, no dia 22 deste mês.

A polícia de Manchester continua a tentar traçar um mapa dos últimos momentos de Salman Abedi antes de se ter feito explodir na Manchester Arena. Na passada semana, as autoridades já tinham divulgado imagens do autor do atentado, e voltam agora a fazê-lo, só que desta vez Abedi transportava consigo uma mala azul.

Attack at Manchester Arena update: image released of Abedi carrying a suitcase. Did you see him? pic.twitter.com/KVkuYoYRMv — G M Police (@gmpolice) 29 de maio de 2017

As autoridades apelam aos cidadãos que possam ter visto Abedi com a mala entre os dias 18 e 22 de Maio que relatem à polícia todos os detalhes possíveis – o local e as horas –, de forma a reforçar a investigação. “Sabemos que ele andou pela área de Wilmslow Road em Manchester e também foi visto no centro da cidade com a mala”, escreve a polícia de Manchester em comunicado no Twitter.

Não se sabe onde estará agora o objecto nem o que transportava lá dentro, apenas é pedido pela polícia para que se alguém avistar a mala não se aproxime e contacte de imediato as autoridades.

Ainda esta segunda-feira, as autoridades britânicas detiveram o 16.º suspeito relacionado com o ataque terrorista. O homem de 23 anos foi detido em Shoreham-by-Sea, Sussex, no Sul de Inglaterra, e em causa está “a suspeita de crimes contra a lei antiterrorismo”.

Este sábado, o Reino Unido baixou o nível de ameaça terrorista no país de "crítico" para "severo", o segundo mais alto possível, numa comunicação feita pela primeira-ministra britânica, Theresa May.

