Ameaça de bomba obriga a evacuar o Teatro Old Vic em Londres

Centenas de pessoas foram retiradas do Teatro Old Vic, em Londres, durante um espectáculo, segundo informações da polícia. De acordo com a agência Associated Press, a polícia informou estar no local, enquanto alguns espectadores utilizaram a rede social Twitter para relatar o pedido de saída do local onde decorria uma matiné da peça Woyzeck, protagonizada pelo actor britânico John Boyega, conhecido pelo seu papel em Star Wars.

Fotografias têm mostrado o perímetro policial em redor do teatro localizado perto da movimentada estação de Waterloo. Por enquanto, são desconhecidos outros pormenores desta operação na capital do Reino Unido, num dia em que a primeira-ministra, Theresa May, anunciou a descida em um nível do alerta terrorista no país, de "crítico" para "severo".

O alerta máximo tinha sido decretado após o atentado, reivindicado pelo Daesh, na segunda-feira em Manchester.

