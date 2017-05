Convergência no G7 para combater o proteccionismo

As resistências que se esperavam ouvir no G7 em relação ao comércio global foram suavizadas nas conclusões da cimeira que neste sábado terminou em Taormina, diluindo, por um lado, as pressões proteccionistas da nova Administração norte-americana e incluindo, por outro, algumas preocupações de Donald Trump contra a perda de competitividade das empresas norte-americanas.

Os sete líderes dos países mais industrializados e os representantes da União Europeia chegaram a uma declaração de compromisso que deixa preto no branco que o G7 vai continuar a bater-se pelo comércio livre. Algo que os líderes quiseram deixar inequívoco na primeira linha do comunicado onde abordam este tópico.

A posição comum que resultou do encontro de dois dias na Sicília reconhece não só que o comércio e o investimento livres são "instrumentos-chave para o crescimento e a criação de emprego", como reitera o compromisso em manter os mercados abertos e "combater o proteccionismo, permanecendo firmes na luta contra todas a práticas comerciais desleais".

Se este consenso tem marcado o relacionamento entre as principais potências industrializadas, há um "mas" que fica vincado no comunicado: "Ao mesmo tempo, reconhecemos que o comércio nem sempre reverteu a favor de todos. Por esta razão, comprometemo-nos a adoptar políticas apropriadas para que todas as empresas e cidadãos possam beneficiar do máximo de oportunidades da economia mundial". O aumento da competitividade e da inovação, defendem, tem de pressupor que as pessoas de todos os sectores de actividade e regiões beneficiem dela.

As pressões proteccionistas e as renitências da nova Administração norte-americana em relação às parcerias comerciais mundiais assinadas pelos Estados Unidos alimentaram dúvidas sobre se o G7 chegaria até a incluir uma referência ao comércio livre. Antes de aterrar em Taormina, Trump escolheu como alvo directo o excedente comercial alemão e a indústria automóvel da maior potência europeia, prometendo parar as vendas de carros das marcas alemãs nos Estados Unidos.

O comunicado da cimeira refere explicitamente que os países se comprometem a remover práticas que distorcem o comércio livre, do dumping às barreiras não-tarifárias. E apoia o papel da Organização Mundial do Comércio, salientando a “importância das regras baseadas no sistema de comércio internacional".

