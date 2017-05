Polícia de Manchester deixa de partilhar informação com os EUA

A polícia da Grande Manchester vai deixar de partilhar informação com as autoridades norte-americanas, depois ter visto informação confidencial a ser divulgada a partir de Washington e Nova Iorque, prejudicando as investigações. A informação é avançada esta quinta-feira pela BBC, que diz que a polícia britânica está "furiosa" com os EUA.

Esta quinta-feira, a primeira-ministra britânica, Theresa May, deverá confrontar o Presidente norte-americano durante o encontro da NATO, em Bruxelas, reporta o jornal britânico The Guardian.

A divulgação de informação começou na terça-feira, quando responsáveis norte-americanos revelaram às agências de notícias e aos media o nome do autor do atentado, citando fontes das autoridades britânicas. A rápida partilha do nome do autor forçou a polícia britânica a confirmar os detalhes da sua identidade, contra a sua vontade.

O limite terá sido atingido com a publicação de imagens de provas recolhidas no local do atentado pelo jornal norte-americano New York Times. As imagens detalhavam o que parecia ser o dispositivo responsável pela explosão e estavam acompanhadas de informação considerava "sensível".

Já esta quarta-feira, antes da publicação do New York Times e referindos-se à revelação do nome do autor da explosão, a ministra do Interior britânica havia considerado a "intervenção" de Washington na investigação britânica "irritante". Rudd sublinhou “que a polícia britânica pretende controlar o fluxo de informação para proteger a integridade operacional e o factor surpresa”, e que uma situação semelhante “não poderia voltar a acontecer”. A situação repetiu-se e as autoridades britânicas não perdoaram.

A polícia de Manchester espera que a comunicação bilateral possa ser retomada em breve, mas não esconde que, de momento, está furiosa com a postura das autoridades norte-americanas.

James Landale, um diplomata ouvido pela BBC, sublinha que é na área da partilha de informação secreta que a relação entre os EUA e o Reino Unido é justamente "mais do que um simples clichê". "Os presidentes e primeiros-ministros podem vir e ir, mas a continuidade da relação entre os responsáveis e instituições dos EUA e Reino Unido são o que mantém esta relação transatlântica". O que, continua, "só acontece com base num princípio de confiança, o que significa que se um dos lados partilha informação secreta, ela não deve ser partilhada com terceiros, muito menos com a imprensa".

“Valorizamos as relações importantes que temos com os nossos serviços secretos, forças da Lei e parceiros de segurança à volta do mundo”, sublinham responsáveis da polícia britânica citados pelo Guardian. “Quando a confiança é quebrada, as nossas relações são prejudicadas, prejudicando também as nossas investigações e a confiança das vítimas, testemunhas e as suas famílias. Os danos são ainda maiores quando existe a partilha de provas no meio de uma grande investigação contra o terrorismo".

As críticas chegaram também de vários membros do governo britânico e do próprio mayor de Manchester, Andy Burnham.

Complained to acting US Ambassador about leaks out of US & was assured they would stop. They haven't. Arrogant, wrong & disrespectful to GM. https://t.co/teHhVGwYsh — Andy Burnham (@AndyBurnhamGM) May 24, 2017

O atentado de segunda-feira provocou a morte de 22 pessoas e feriu 64 vítimas, 12 das quais são crianças com menos de 16 anos.

Às 9h30 desta quinta-feira, a informação oficial mais actualizada contava oito detenções. Os suspeitos são todos do sexo masculino, depois de uma mulher ter sido libertada durante a madrugada desta quinta-feira sem qualquer acusação.

Further update pic.twitter.com/t2F5cxyJXv — G M Police (@gmpolice) May 25, 2017

