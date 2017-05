Leitura da sentença do BPN arranca sem Oliveira e Costa

A sentença está a ser proferida esta quarta-feira no Campus de Justiça, em Lisboa. José Oliveira e Costa foi condenado a seis anos e meio de prisão. O antigo banqueiro está ausente por questões de saúde: segundo o seu advogado, foi internado e sujeito a intervenção cirúrgica no dia 10 de Maio.

Inicialmente, o colectivo de juízes, presidido por Luís Ribeiro, tinha marcado a leitura do acórdão 28 de Abril, mas a sessão acabou ser adiada, remarcando-se a leitura da decisão sobre penas para esta quarta-feira.

O Ministério Público tinha pedido ao tribunal para decretar penas de prisão para 14 dos 16 arguidos que constavam na pronúncia de acusação, com destaque para a pena de prisão entre os 13 e os 16 anos solicitada para o ex-presidente José Oliveira e Costa, líder do grupo BPN/SLN, hoje com 81 anos. As acusações assentavam nos crimes de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação de documentos, branqueamento de capitais, infidelidade, aquisição ilícita de acções e fraude fiscal.

Depois de o banco ter sido nacionalizado em 2008, o julgamento de processo teve início em Dezembro de 2010. Desde então, realizaram-se, segundo a Lusa, cerca de 500 sessões de julgamento, em que foram ouvidas mais de 170 testemunhas, algumas ao longo de meses.

