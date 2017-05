Governo já está a trabalhar na componente digital do balcão único do emprego

O Governo está já a desenvolver a componente digital do balcão único do emprego, uma medida que a Comissão Europeia considera “um passo importante” para ajudar a reduzir o desemprego de longa duração. Esta plataforma faz parte do Simplex e está a desenvolvida pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), em colaboração com o Ministério da Modernização Administrativa. O objectivo é que esteja operacional no próximo ano.

PUB

A solução final terá em conta os contributos recolhidos junto de desempregados, entidades empregadoras e dos próprios técnicos de emprego. No estudo prévio desenvolvido pelo LabX (o Laboratório de Experimentação da Administração Pública que desenvolve alguns dos projectos previstos no Simplex) foram identificados os problemas e entraves no relacionamento com os centros de emprego e foram recolhidas propostas de soluções para melhorar os processos.

O resultado desta primeira fase já foi remetido ao secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, responsável pela coordenação do balcão único e a quem caberá priorizar os problemas identificados, explicou ao PÚBLICO fonte oficial do Ministério da Modernização Administrativa.

PUB

Questionado sobre o andamento do projecto, o Ministério do Trabalho e da Segurança Social explicou que está já em fase de desenvolvimento “a componente digital do projecto, quer do ponto de vista da integração de sistemas (“sistema único”), quer do ponto de vista da criação da plataforma online que substituirá o actual portal NETEmprego (com introdução de melhorias aos serviços já disponibilizados e criação de novos serviços)”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Adicionalmente, acrescentou a mesma fonte, “estão a ser asseguradas as condições para o estabelecimento de interfaces com outros organismos da Administração Pública, nomeadamente com a Segurança Social” e estão em desenvolvimento novas metodologias de relacionamento entre os centros de emprego, os desempregados e as empresas.

O balcão único tem precisamente como objectivo permitir tratar de forma integrada todas as questões relacionadas com o emprego, apostando no atendimento digital, promovendo o atendimento personalizado e melhorando a coordenação com outros serviços.

Já esta semana, a Comissão Europeia alertou que esta medida é muito importante para garantir uma activação eficaz dos desempregados de longa duração. “É crucial que os serviços públicos de emprego cooperem eficazmente com os serviços sociais, para melhor identificarem e abordarem as necessidades deste grupo. Um passo importante nesta direcção seriam os anunciados balcões únicos do emprego”, refere a Comissão no documento em que avalia as medidas previstas pelo Governo português no Programa de Estabilidade e no Plano Nacional de Reformas, divulgado na segunda-feira.

PUB

PUB