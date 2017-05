Nas primárias do PSOE, tudo indica que Sánchez sucede a Sánchez

Com 85% dos votos contados, Pedro Sánchez lidera as eleições (com 49,6% dos votos) para escolher o secretário-geral do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE). O lugar estava vago desde a demissão de Sánchez a 1 de Outubro.

Para este sufrágio, foram convocados cerca de 187 mil militantes do partido para votar entre Susana Díaz, Pedro Sánchez e Patxi López. Susana Díaz está em segundo lugar com 40,3% dos votos e Patxi López com 10,1%.

Susana acaba de felicitar a Pedro — Alfonso R GómezCelis (@gomezdcelis) 21 de maio de 2017

Felicidades @sanchezcastejon. La militancia ha hablado, ahora nos toca a todos/as trabajar por reconstruir el @PSOE — patxilopez (@patxilopez) 21 de maio de 2017

Segundo o El País, com base num tweet de Alfonso Célis, coordenador de estratégia e comunicação da candidatura de Sánchez, a candidata Susana Díaz já felicitou Pedro Sánchez pelo primeiro lugar nas primárias. Também Patxi López congratulou o novo secretário-geral na sua página do Twitter: “Felicidades, Pedro Sánchez. Os militantes falaram, agora toca-nos a todos trabalhar para reconstruir o PSOE”.

Pedro Sánchez nasceu em Madrid no ano de 1972. Em 2014, candidatou-se às primárias do partido para designar o candidato socialista à chefia do Governo. Foi eleito, à frente de Eduardo Madina, mas acabou por demitir-se em 2016. A sua demissão esteve relacionada com a votação do comité federal do PSOE contra a realização de um congresso extraordinário proposto por Sánchez.

A escolha de Sánchez poderá representar uma viragem à esquerda, com uma possível aliança com o partido Podemos.

