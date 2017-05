Alibaba analisa Barcelona para novo centro logístico da Europa do Sul

O grupo chinês de comércio electrónico, liderado por Jack Ma, está a analisar instalar na Catalunha a sede daquele que será o seu centro logístico para toda a Europa do Sul, avançou esta segunda-feira a agência espanhola Europa Press.

De acordo com o site espanhol El Confidencial, a Alibaba está a olhar para a capital, Barcelona, onde ainda em Abril a rival norte-americana Amazon anunciou ir contratar mais 800 colaboradores (além dos 1.200 já previstos nos próximos três anos) na área logística e tecnológica que está a desenvolver naquela cidade.

Quem avançou com a informação, de acordo com a Europa Press, foi o conselheiro da Generalitat com a tutela das Empresas e Conhecimento, Jordi Baiget, que garantiu que o projecto conta com o apoio e assessoria do governo da Catalunha, através da sua área de atracção de investimento estrangeiro. De acordo com o comunicado da Generalitat, citado pela agência noticiosa, foi na última missão institucional à China e Hong Kong, realizada em Março, que Jordi Baiget se reuniu com a administração do grupo Alibaba a fim de trabalhar neste projecto.

O El Confidencial, contudo, cita fontes da própria companhia, não identificadas, que garantiram: “temos que facilitar as transacções às empresas do Mediterrâneo e Espanha poderia ter uma posição-chave, mas ainda não há nada decidido”.

O site noticioso espanhol recorda ainda que o grupo chinês arrancou, no início de 2016, com o plano de criação de centros logísticos globais em Hong Kong, Sidney e Melbourne (na Austrália), que oferecem serviços de envio e gestão de inventário para os comerciantes que preferem subcontratar este tipo de trabalhos.

