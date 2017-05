Defesa de Ricardo Salgado acusa contabilista da ESI de “chantagem”

A defesa de Ricardo Salgado acusou esta quinta-feira o antigo contabilista da Espírito Santo International (ESI), Machado da Cruz, de ter tentado chantagear o ex-presidente do BES para se responsabilizar pela omissão da dívida de 1,3 mil milhões de euros.

PUB

"Esta testemunha pretendeu fazer uma chantagem" afirmou esta quinta-feira, 11 de Maio, Adriano Squilacce, advogado de Ricardo Salgado, durante a inquirição de Francisco Machado da Cruz, antigo contabilista da ESI que no final de 2013 disse que a omissão de 1,3 mil milhões de euros de dívida tinha sido um "erro".

Ouvido no Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (TCRS), em Santarém, que julga os pedidos de impugnação às contra-ordenações aplicadas pelo Banco de Portugal ao ex-presidente do BES, Ricardo Salgado (quatro milhões de euros), e ao ex-administrador Amílcar Morais Pires (600.000 euros), o contabilista alegou, nas últimas sessões, ter assumido a omissão da dívida como um "erro da contabilidade" para "evitar a queda" do Grupo Espírito Santo (GES)".

PUB

Essa assunção do "erro" ocorreu quando, em Dezembro de 2013, a empresa de auditoria KPMG o confrontou com a omissão de 1,3 mil milhões de euros no passivo da ESI e depois de Ricardo Salgado ter enviado uma carta ao Banco de Portugal (BdP) dizendo que havia um "erro" nas contas da Espírito Santo Finantial Group (ESFG).

Esta quinta-feira, o advogado de Ricardo Salgado confrontou a testemunha com uma carta enviada a vários administradores do GES, reivindicando "uma compensação financeira razoável" por ter trabalhado 22 anos no grupo e por se encontrar numa situação de desemprego, após ter saído da ESI, em Abril de 2013.

No documento, a que Adriano Squilacce chamou "a carta da chantagem", Machado da Cruz alegava estar "desesperado" e "preocupado" com as quantias que terá que pagar a advogados para o defenderem nos processos relacionados com as irregularidades nas contas da empresa.

Em resposta à tentativa de "descredibilização da testemunha" por parte da defesa de Ricardo Salgado, Machado da Cruz negou qualquer tentativa de chantagem e disse ao tribunal ter "recusado assumir a responsabilidade [da omissão] em troca de dinheiro" apesar de Ricardo Salgado lhe ter "proposto pagar 250 mil euros através da sua conta pessoal" para que "assumisse tudo".

"Não recebi nada, não quero dinheiro de ninguém e na minha mente esse assunto está mais do que resolvido", acrescentou.

O contabilista reiterou que a omissão da dívida de 1,3 mil milhões de euros foi "ordenada por Ricardo Salgado", a quem, acrescentou, no GES, "não se dizia que não" e que "mandava em tudo o que era relevante tanto na área financeira como na não financeira".

Francisco Machado da Cruz depôs como testemunha pela quarta sessão consecutiva no julgamento que terminou esta quinta-feira com a interposição de dois requerimentos por parte da defesa de Ricardo Salgado.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O primeiro solicitando uma acareação entre o antigo contabilista e as testemunhas Carlos Calvário e Isabel Almeida, por considerar haver "contradições" entre os respectivos depoimentos.

O segundo pedindo a nulidade de uma parte da inquirição de hoje por a juíza do processo o ter impedido de seguir uma linha de questionário sobre as remunerações auferidas pela testemunha enquanto funcionário do GES.

O julgamento, que se iniciou em 6 de Março e que tem audiências agendadas de segunda a quinta-feira até 28 de Junho, prosseguirá na próxima terça-feira com a inquirição de Guilherme Morais Sarmento.

PUB

PUB