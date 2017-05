Médicos pedem a deputados que equiparem tabaco aquecido a cigarros normais

É um apelo de última hora. Na véspera da primeira votação das alterações à Lei do Tabaco no Parlamento, os presidentes de quatro sociedades médicas reclamam, em carta aberta, que os novos produtos de tabaco sejam equiparados aos cigarros convencionais, como foi proposto pelo Governo, e insistem na proibição de fumar a menos de cinco metros de escolas e hospitais, apesar de esta possibilidade já ter sido posta de parte pelos deputados do grupo de trabalho criado para estudar a revisão da legislação.

Na carta enviada nesta terça-feira à Comissão Parlamentar de Saúde, os presidentes das sociedades de pneumologia, de cardiologia, de oncologia e de pneumologia pediátrica sustentam que “não existe ainda suficiente evidência científica para determinar a segurança dos novos produtos de tabaco ou sobre uma eventual redução de risco”.

Pelo contrário, acentuam, “toda a evidência aponta no sentido oposto”. É justamente o “princípio de precaução em saúde pública” que os leva a recomendar que "todos os produtos de tabaco destinados a uso pela via inalada, incluindo o cigarro electrónico e os produtos heat-not-burn ou tabaco aquecido, sejam sujeitos às mesmas proibições e restrições que o cigarro convencional”.

Esta é a questão mais polémica da proposta de revisão da Lei do Tabaco que está em debate há meses no Parlamento. A outra proposta que desencadeou grande controvérsia, a proibição de fumar a menos de cinco metros de escolas e hospitais, já foi descartada pelos deputados do PS e do Bloco de Esquerda que integram o grupo de trabalho do tabaco.

A votação "indiciária" das propostas apresentadas por vários partidos está marcada para esta quarta-feira, mas as sugestões serão depois apreciadas na especialidade e no plenário. Nas propostas, o PS e o BE eliminam ambos a proibição de fumar ao ar livre a menos de cinco metros de unidades de saúde e de escolas e aceitam a equiparação sugerida pelo Governo para os novos produtos do tabaco, o que implica que o tabaco aquecido passe a não poder ser utilizado em espaços públicos fechados, à semelhança dos cigarros tradicionais e dos cigarros electrónicos com nicotina.

Notando que é com “grande preocupação” que encaram a emergência destes novos produtos, os médicos sublinham na carta aberta a necessidade do cumprimento das disposições internacionais que Portugal ratificou “há uma década”. Mas vão mais longe. Reclamam que a nova legislação elimine as excepções actuais na restauração, incluindo "os espaços exteriores de locais especialmente vulneráveis", como os serviços de saúde, escolas, parques infantis e outras instituições com crianças e adolescentes. “Não havendo um nível de segurança bem definido, a proposta de cinco metros em redor destes locais poderá ser um mínimo admissível”, frisam.

Afirmam ainda que não há “qualquer evidência sólida até ao momento sobre a utilidade dos novos produtos de tabaco em estratégias de cessação tabágica”. O tabaco aquecido, defendem, deve ser considerado um produto "cujos riscos a médio e longo prazo não estão determinados, pelo que não pode ser considerado seguro e não deve ser considerado uma estratégia de redução de danos".

Socialistas divididos

No Parlamento, se as propostas do PS e do Bloco de Esquerda forem aprovadas, o tabaco sem combustão (IQOS), um novo produto lançado recentemente pela Tabaqueira será equiparado aos cigarros tradicionais. Este produto começou por ser lançado numa espécie de clube restrito em Lisboa, mas encontra-se actualmente à venda em muitas bombas de gasolina e tabacarias em todo o país.

Os socialistas estão divididos sobre esta matéria. A deputada Isabel Moreira apresentou uma proposta autónoma, em que sugere a revogação da norma que equipara os cigarros electrónicos com nicotina e o tabaco sem combustão aos cigarros tradicionais. Dá o exemplo do Reino Unido, da França e do Canadá que já estão a caminhar no sentido de incluir estes produtos numa estratégia de redução de riscos.

"Há vários deputados que simpatizam" com a proposta de Isabel Moreira, assume a vice-presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, a socialista Maria Antónia Almeida Santos, que admite que ela própria, a título pessoal, a vê com bons olhos. "Mas fiz um exercício que é difícil, pus-me na posição do colectivo", diz, notando que o PS propõe a equiparação do tabaco aquecido aos cigarros convencionais.

Mas a responsável do PS acredita que "já há uma evidência em relação aos novos produtos do tabaco, a de que são produtos de risco reduzido, uma vez que são completamente diferentes do cigarro tradicional", apesar de isto "não significar que são inócuos". Maria Antónia Almeida Santos lembra ainda que esta é uma votação indiciária, por grupo parlamentar, que pode ser alterada mais tarde, porque as propostas vão ser apreciadas na especialidade e no plenário. "Tudo pode ainda acontecer", sintetiza.

Sem eliminar a proposta da proibição de fumar a cinco metros de escolas e hospitais da proposta governamental, o PCP avançou com outras alterações e aditamentos, que passam pela criação de espaços nas empresas para os fumadores, pelo aumento da rede de consultas de cessação tabágica e pela comparticipação progressiva dos medicamentos para deixar de fumar até 100% (actualmente é 37%).

O PSD e o CDS não apresentaram propostas, o que significa, segundo Maria Antónia Almeida Santos, que preferem a lei como está actualmente e, portanto, sem a extensão das proibições legais aos novos produtos do tabaco.

