Lucro trimestral do BCP sobe para 50 milhões

O resultado beneficiou "da expansão contínua do resultado core [estratégico], que se cifrou em 254,8 milhões de euros no 1.º trimestre de 2017, um crescimento de 20% face ao 1.º trimestre do ano anterior", explicou o banco ao mercado.

Para este desempenho contribuiu o crescimento de 13,7% da margem financeira do banco, em paralelo com uma descida de 2% dos custos operacionais. O banco agora controlado pelos chineses da Fosun sublinhou em comunicado que o resultado líquido foi impulsionado pela actividade em Portugal.

"Na actividade em Portugal, o resultado líquido aumentou 7,1 milhões de euros face ao primeiro trimestre do ano anterior, atingindo 9 milhões de euros, beneficiando do efeito positivo do reembolso dos CoCos [apoio do Estado], concluído em Fevereiro de 2017, e reflectindo a manutenção da dinâmica comercial e o rigoroso controlo dos custos”, acrescenta a instituição.

