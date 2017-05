Pizarro defronta Moreira, a reviravolta no Porto

A comissão política concelhia do PS do Porto esteve reunida esta manhã e decidiu que o PS terá candidato próprio à segunda autarquia do país: Manuel Pizarro, actual vereador e líder da federação portuense do partido será o cabeça de lista e defrontará Rui Moreira, de quem é número dois na câmara.

Foi o líder da estrutura local, Tiago Barbosa Ribeiro, que comunicou a decisão “por unanimidade e aclamação" de "propor Manuel Pizarro" como candidato à autarquia. “O PS nunca fez depender nenhum tipo de acordo de nenhum tipo de lugar”, sublinhou socialista, acrescentando que “para casamentos e batizados só vai quem é convidado”.

Tiago Barbosa Ribeiro disse ainda que “a campanha autárquica vai começar hoje mesmo”. Manuel Pizarro já se apresentará como candidato esta tarde na Convenção Nacional do PS, que começa pelas 14 horas no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, e que terminará com uma intervenção de António Costa.

Tal como o PÚBLICO noticiou este sábado, já depois da entrevista do independente Rui Moreira à SIC, o secretário-geral do PS, António Costa, telefonou ao presidente da concelhia, Tiago Barbosa Ribeiro, a dizer que o PS teria de apresentar um candidato próprio. Por “uma questão de dignidade partidária".

