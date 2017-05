Costa impõe candidato do PS ao Porto, Pizarro na calha

Depois da entrevista de Rui Moreira no jornal da noite da SIC, a concelhia do PS-Porto reuniu-se para debater a situação politica e Manuel Pizarro esgrimiu todos os argumentos para que o apoio à recandidatura à Câmara do Porto, do qual foi o mentor, se mantivesse.

A discussão foi longa e acalorada, porque havia quem discordasse dessa estratégia pelo facto do presidente da Câmara do Porto ter prescindido do apoio do partido. Mas Pizarro não desistiu empurrando o partido para ficar ao lado do presidente independente nas eleições autárquicas de 1 de Outubro. E a verdade é que a determinada altura o PS chegou a inclinar-se para essa solução.

É nessa altura que o secretário-geral do PS, António Costa, telefona ao presidente da concelhia, Tiago Barbosa Ribeiro, a dizer que o PS tem de apresentar um candidato próprio. Por “uma questão de dignidade partidária". O PS nacional, mas também o PS concelhio do Porto entende que se deve começar a preparar já uma candidatura para daqui a quatro anos. No Porto, oi PS está afastado do poder há dezasseis anos e se Rui Moreira vier a ser eleito presidente da câmara o jejum para os socialistas atinge 20 anos.

Costa obriga Pizarro a recuar e o seu nome é apontado para liderar a candidatura socialista. A cinco meses das eleições, o PS não tem espaço para encontrar um candidato para disputar as eleições autárquicas com Rui Moreira que durante quase quatro anos foi apontado como sendo o candidato a quem os socialistas iam dar o seu apoio.

A concelhia do PS-Porto vai reunir-se na manha deste sábado e pro volta do meio-dia haverá declarações. Da agenda constam dois pontos: análise da situação política e autárquicas 2017.

