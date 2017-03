Prémio Pritzker distingue atelier catalão Olot RCR

Carme Pigem (n. 1962), o seu marido Ramón Vilalta (n. 1960) e Rafael Aranda (n. 1961) são os três sócios do Olot RCR, o atelier de arquitectura com sede nesta cidade da Catalunha, perto de Girona, distinguido com o Pritzker de Arquitectura 2017, o mais importante prémio mundial desta disciplina.

O anúncio foi feito esta quarta-feira por Tom Pritzker, o presidente da Fundação Hyatt, que justificou a decisão por se tratar de uma arquitectura que "demonstra um forte compromisso com o lugar e a sua história” e que “cria espaços em permanente diálogo com o seu contexto”.

O júri do Pritzker escolheu três arquitectos "que trabalham em colaboração há quase três décadas". "Aranda, Pigem e Vilalta tiveram um impacto na disciplina da arquitectura que foi muito além da sua especialidade. Os seus trabalhos abarcam espaços públicos e privados, edifícios culturais e instituições educativas, e a sua capacidade de se relacionarem intimamente com o ambiente específico de cada lugar é a prova do seu processo e dua sua profunda integridade”, acrescenta o comunicado do júri.

Na lista de obras que justificam esta avaliação e a distinção com o Pritzker estão a pista de atletismo Tossol-Basil, na própria cidade-sede do atelier, Olot, e que foi um dos primeiros projectos do trio de arquitectos, mas também a Adega Bell-Lloc, em Palamós, também na Catalunha (2007), o restaurante Les Cols, de novo em Olot (2011), o teatro público em open space em Ripoll (2011), o Museu [Pierre] Soulages, em Rodez, cidade nos Pirinéus franceses (2014), e, também em França, La Cuisine Art Center, em Nègrepelisse (2014).

Este é o segundo prémio Pritzker até agora atribuído à arquitectura espanhola, depois da distinção, em 1996, a Rafael Moneo; e é a primeira vez que a Fundação Hyatt atribui o prémio a um colectivo de três arquitectos – depois das duplas Herzog & de Meuron (2001), da Suíça, e do atelier japonês SANAA, de Sejima e Nishizawa (2011).

A arquitectura portuguesa foi já também distinguida duas vezes, nas obras de Álvaro Siza (1992) e de Eduardo Souto de Moura 2012). O último laureado com o prémio foi o arquitecto chileno Alejandro Aravena.

