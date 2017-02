PCP quer ouvir governo actual e anterior sobre offshores

O PCP quer saber como foi possível que o fisco não tenha identificado mais de dez mil milhões de euros em transferências para paraísos fiscais durante o período da troika e, por isso, os deputados apresentaram esta tarde um requerimento para serem ouvidos os secretários de Estado com responsabilidade sobre o tema, Paulo Núncio, ex-secretário de Estado do Governo PSD/CDS, e Fernando Rocha Andrade, o actual titular da pasta.

"A confirmar-se que estavam por identificar 10 mil milhões de euros em transferências para offshores, é absolutamente necessário compreender como foi possível que um Governo que tinha tanta dureza com as pessoas em geral, tenha sido tão permissivo com as empresas e os milionários", disse aos jornalistas o deputado Miguel Tiago.

O deputado, reagindo assim à notícia do PÚBLICO, disse que o PCP quer também saber porque não respeitou o Governo anterior a legislação que o obrigava a publicitar os valores destas transferências durante os últimos anos e sobretudo "saber se teve consequências fiscais e se a identificação dessas transferências teve algum impacto".

Para o deputado, esta situação mostra que a "supervisão tem falhas" e que por isso se torna mais importante aprovar os projectos-lei que o partido apresentou na Assembleia da República há largos meses, para que seja alargado o combate a estas transferências ou pela sua proibição ou ainda por uma elevada taxação.

