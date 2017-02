Fidelidade quer parceria com Novo Banco para projecto das Amoreiras

Depois de a Lone Star ter demonstrado interesse em avançar com a exploração de um terreno na zona das Amoreiras, em Lisboa, a Fidelidade, companhia de seguros do grupo chinês Fosun que há meses estava interessada no mesmo terreno, disponibilizou-se para formar uma parceria.

PUB

De acordo com a edição desta terça-feira do Jornal de Negócios, o interesse da Lone Star nos cerca de cinco hectares de terrenos do antigo Quartel de Campolide foi expresso na carta do candidato a investidor do Novo Banco, o que deverá significar uma suspensão das negociações entre a Fidelidade e o Novo Banco.

O Novo Banco é o principal dono do terreno e do alvará de loteamento do projecto e nos últimos meses investiu 22 milhões de euros na capitalização do Fundo Amoreiras, para renovar as autorizações indispensáveis ao lançamento do projecto.

PUB

A decisão de aceitar ou não a parceria caberá ao fundo de investimento norte-americano, que por estes dias já segue para uma próxima fase de negociações, em condições de exclusividade, com vista à finalização dos termos em que poderá realizar-se a venda da participação do Fundo de Resolução no Novo Banco.

PUB

PUB