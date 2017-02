Eutanásia: partidos estão divididos

O PS não deverá apresentar qualquer proposta sobre a morte assistida, mas os deputados terão liberdade para votarem como entenderem. Também no PSD haverá liberdade de voto, ainda que o partido, que não exclui à partida qualquer possibilidade, admita apresentar uma posição definida sobre o assunto.

Já no PCP, Jerónimo de Sousa considerou ser prematura qualquer iniciativa legislativa sobre esta problemática e defendeu que a liberdade de voto é “desresponsabilizante”. Contra a eutanásia, o CDS não exclui a hipótese de um referendo, e anunciou entretanto que vai apresentar um projecto de lei que visa reforçar os direitos dos doentes em fim de vida.

Além do Bloco de Esquerda, também o PAN já avançou que vai apresentar um projecto de lei de despenalização da eutanásia. Ao mesmo tempo, circularam várias petições contra esta possibilidade, como a do movimento Stop Eutanásia, que recolheu 14 mil assinaturas e já deu entrada no Parlamento.

