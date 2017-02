Exportações de bens cresceram menos de 1% em 2016

Apesar da aceleração das exportações de bens na recta final de 2016, as vendas de bens portugueses para os mercados externos tiveram no ano passado um crescimento inferior a 1%, naquela que foi a variação mais baixa desde 2009, mostram dados divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Apesar de terem crescido apenas 0,9%, as exportações atingiram no ano passado um novo recorde, ao totalizarem 50.290 milhões de euros. Já as importações, de 61.055 milhões de euros, cresceram a um ritmo ligeiramente superior, de 1,2%.

Os dados do INE dizem respeito apenas às vendas de bens, não contabilizando os números das exportações de serviços, que são divulgados pelo Banco de Portugal.

Quanto às mercadorias, o desempenho nos dois últimos meses de 2016 foi positivo, com as vendas a crescerem 7,8% em Novembro face ao período homólogo e 11,8% em Dezembro, o que se deveu sobretudo ao aumento das vendas para os países da União Europeia. Os maiores aumentos aconteceram nos combustíveis, cujas vendas ao estrangeiro dispararam 55,9%, nos fornecimentos industriais (8,3%) e no material de transporte e acessórios (19,7%).

Em Dezembro, o défice da balança comercial de bens “atingiu 1374 milhões de euros”, aumentando 181 milhões em relação ao último mês de 2015. Se na primeira metade do ano de 2016 as exportações tiveram em queda em termos homólogos em praticamente todos os meses, na segunda parte do ano houve uma recuperação e no quarto trimestre as vendas já cresceram 4,9%.

No conjunto do ano, as exportações de bens aumentaram 0,9%, desacelerando 3,7% em relação a 2015, ano em que o valor exportado foi de 49.826 milhões de euros. Excluindo os Combustíveis e lubrificantes, o crescimento das exportações foi de 2,4%.

As importações, ao crescerem 1,2%, também desaceleraram em relação a 2015, mas menos (face a um crescimento em 2015 de 2,2%). O défice da balança comercial, refere o INE, “atingiu 10766 milhões de euros em 2016, o que representa um aumento de 281 milhões de euros face ao ano anterior”.

