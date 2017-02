Líder do Parlamento britânico quer impedir discurso de Trump aos deputados

O líder da Câmara dos Comuns, a câmara baixa do Parlamento britânico, afirmou que se “opõe fortemente” a uma possível intervenção do Presidente dos EUA, Donald Trump, no Parlamento do Reino Unido, noticia o Guardian.

Numa rara declaração deste tipo, e que mereceu aplausos efusivos dos deputados, John Bercow diz que a posição se deve, essencialmente, ao decreto anti-imigração de Trump. Apesar de não ter poder para impedir a visita do Presidente americano ao país, o líder da Câmara dos Comuns diz que irá fazer valer o seu papel como uma das três personalidades que podem impedir alguém de se dirigir aos deputados britânicos.

“No que diz respeito a este local, sinto muito fortemente que a nossa oposição ao racismo, e ao sexismo e o nosso apoio à igualdade perante a lei e a um poder judicial independente são considerações importantes na Câmara dos Comuns”, afirmou Bercow.

Bercow, que ocupa um cargo não político no Parlamento de Londres, fez as declarações quando um deputado do Partido Trabalhista perguntou se o Governo não devia repensar o convite feito, em nome da rainha, para Trump visitar o Reino Unido - não há uma data marcada, mas o convite, em nome da rainha Isabel II, foi feito na recente visita de Theresa May a Washington. E não é automático que um líder estrangeiro em visita oficial ao país discurse em Westminster.

"Não é um direito automático” mas uma “honra merecida”, disse Bercow, explicando precisamente que já houve outras visitas em que os líderes estrangeiros não falaram no Parlamento e que um convite para o fazer tem que ser endereçado pelos speakers das duas câmaras, Comuns e Lordes. Ele não fará esse convite, quando – e se – a visita de Trump se realizar.

