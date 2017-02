EUA prometem resposta “eficaz e esmagadora” em caso de ataque da Coreia do Norte

O secretário de Defesa norte-americano avisou a Coreia do Norte que caso seja lançado algum míssil, os EUA não hesitarão em responder. Na Coreia do Sul para um encontro de dois dias com Seul e Tóquio, James Mattis respondeu ao que considera uma “provocação” da Coreia do Norte quando testou um míssil balístico intercontinental e reafirmou o compromisso de defender a Coreia do Sul e o Japão.

“Qualquer ataque aos Estados Unidos, ou aos nossos aliados, será derrotado e qualquer uso de armas nucleares terá uma resposta eficaz e esmagadora”, garantiu o secretário de Defesa norte-americano, citado pelo Guardian. “A Coreia do Norte continua a lançar misseis, a desenvolver o programa de armas nucleares, num comportamento e retóricas ameaçadoras”, justificou o secretário de Defesa dos EUA.

O seu homólogo sul-coreano disse que o compromisso assumido pelo secretário da Defesa dos EUA constitui o “mais forte aviso à Coreia do Norte", escreve a BBC.

Mattis abordou também o acordo entre os EUA a Coreia do Sul para a construção de um sistema de defesa anti-míssil – o Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) - que estará concluído até ao final deste ano. À data da sua assinatura, quer a China quer a Rússia, criticaram o acordo. Para Pequim, o acordo “destabiliza” a região, o que incentivou alguns líderes da oposição do Governo sul-coreano a pedirem para que o acordo fosse cancelado ou adiado, lembra a Reuters.

Sem se dirigir explicitamente à China, James Mattis aproveitou a oportunidade para reforçar que “mais nenhuma nação para além da Coreia do Sul deverá estar preocupada com o THAAD”, cita a agência de notícias.

Depois do encontro com a Coreia do Sul, Mattis seguiu para o Japão para se encontrar com o primeiro-ministro, Shinzo Abe, e com os ministros dos Negócios Estrangeiros e Defesa. Já em Tóquio, o secretário norte-americano ouviu o ministro dos Negócios Estrangeiros japonês, Fumio Kishida, dizer que “gostaria de fortalecer a aliança entre o Japão e os EUA”, cita a Reuters.

Só na Coreia do Sul existem 28.500 militares norte-americanos, a maioria na zona da fronteira com a Coreia do Norte. A sua presença custa anualmente ao Governo de Seul cerca de 900 milhões de dólares (cerca de 836 milhões de euros), um valor que, em entrevista à CNN a 6 de Janeiro de 2016, Trump, ainda enquanto candidato, disse querer aumentar. À presença na Coreia do Sul somam-se cerca de 50.000 militares no Japão.

Especialistas ouvidos pela Reuters consideram que os Estados Unidos enfrentam essencialmente duas opções no combate ao rápido crescimento do programa nuclear e de mísseis do regime de Kim Jong-un: ou negoceiam ou adoptam uma posição militar, sendo que nenhuma delas oferece a garantia de sucesso.

