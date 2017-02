"O maior compromisso da CGD é para com os seus depositantes", vinca Macedo

No terceiro dia enquanto novo presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos (CGD), Paulo Macedo reforçou que o plano de recapitalização definido pela anterior administração liderada por António Domingues é para manter. Em declarações aos jornalistas no final de uma visita à agência nas Amoreiras, Macedo repetiu que “o maior compromisso da Caixa é para com os seus depositantes”.

PUB

Defendendo o cumprimento do plano desenhado por António Domingues, o seu antecessor, Paulo Macedo considera que existe "um compromisso já estabelecido" e por isso "não faz sentido que as sucessivas administrações estejam sempre a alterar os compromissos do Estado português". “A Caixa tem uma função, em primeiro lugar, de confiança, credibilidade relativamente ao mercado, mas relativamente aos seus depositantes", vincou.

Sobre a redução, até 2020, de 2000 colaboradores, Macedo diz que esta é uma estratégia já prevista no plano de reestruturação e manifesta a intenção de a manter, mas não exclui uma análise pela actual administração a todo o documento.

PUB

O dirigente da instituição bancária afirma querer “trazer maior solidez à Caixa” e por isso defendeu a importância de investir numa “melhor análise de risco, uma melhor e mais racional infra-estruturas para servir os clientes”, que “são coisas independentes de qualquer plano”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Referindo-se ao plano de recapitalização definido entre o Estado e a Comissão Europeia, Paulo Macedo elogiou a sua robustez, lembrando que já foi "aprovado, submetido e partilhado com diversos stakeholders".

Ainda assim, o CEO da Caixa não excluiu que existam alterações. "O conselho de administração entrou há dois dias. Irá analisar e verá aspectos para complementar o plano."

Macedo definiu como prioridades para a gestão da institução os empréstimos a empresas, o crédito à habitação e o relacionamento com universitários e com população idosa.

PUB