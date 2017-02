PSD admite propor fim da municipalização da Carris, PCP vota contra

O líder da bancada do PSD, Luís Montenegro, admitiu esta quarta-feira vir a propor alterações ao decreto que municipaliza a Carris ou até mesmo avançar com a cessação de vigência no âmbito da apreciação parlamentar pedida pelo PCP. João Oliveira, líder da bancada do PCP, respondeu: “Votaremos contra”. Mesmo que venha a ser proposto essa intenção cairá por terra, já que os votos do PCP e do PSD não chegam para a aprovação.

A apreciação parlamentar do PCP sobre a entrega da Carris à câmara de Lisboa e a gestão dos STCP no Porto ficou marcada para 24 de Fevereiro na conferência de líderes desta manhã. No final da reunião, Luís Montenegro disse que o PSD irá acompanhar com “muito interesse” esse debate por considerar que a decisão do Governo de municipalizar a Carris é “errada” e é um reflexo das reversões levadas a cabo pela maioria de esquerda que “têm penalizado” os utentes.

O social-democrata disse registar o “recuo” do PCP ao não propor a cessação de vigência do diploma – que entra em vigor nesta quarta-feira – e avançar com a proposta da nacionalização da empresa. “O PSD não deixará de utilizar os mecanismos parlamentares à sua disposição”, disse. Questionado sobre se vai propor a cessação de vigência, Montenegro reiterou que não exclui nenhuma das possibilidades regimentais “incluindo essa”.

Momentos depois, João Oliveira, em declarações aos jornalistas, rejeitou a solução da cessação de vigência. “Se entendêssemos que fosse esse o mecanismo tínhamos apresentado. Votaremos contra a cessação de vigência”, afirmou, devolvendo o recado: “O PSD não se preocupa com a sua coerência”.

Já o BE não quer adiantar que tipo de propostas fará sobre as empresas de transportes. Pedro Filipe Soares, líder da bancada bloquista, disse não querer adiantar como será a intervenção do partido nesse debate, mas é contra a cessação da vigência do diploma.

A posição do PS de apoio à municipalização da Carris mantém-se. O deputado Pedro Delgado Alves disse preferir aguardar pelas propostas do debate – que podem ser apresentadas até ao fim da discussão – para se pronunciar sobre um alargamento da gestão municipal à área metropolitana. “O grosso da actividade da Carris situa-se em Lisboa”, afirmou o socialista, acrescentando no entanto que é possível “arranjar as melhores formas para envolver todos os concelhos” onde a Carris opera.

