Centeno garante que 35 horas não aumentaram despesas com pessoal

O ministro das Finanças, Mário Centeno, garante que o regresso às 35 horas semanais não motivou um aumento das despesas com pessoal durante o ano passado.

PUB

Excluindo o efeito de reversão da redução remuneratória, a análise feita mostra que "a taxa de variação homóloga no segundo semestre (1,6%) é inferior à do primeiro semestre (2,0%); ora, foi precisamente no segundo semestre que se aplicou o período normal de trabalho de 35 horas", explicou o ministro durante a audição na comissão parlamentar de Trabalho e Segurança Social, que está a decorrer nesta quarta-feira.

E continuou, afirmando que as remunerações certas e permanentes tiveram uma variação homóloga no primeiro semestre de 0,5% e de -0,7% no segundo semestre, "enquanto os abonos variáveis ou eventuais, onde se incluem as horas extraordinárias, no primeiro semestre tiveram uma taxa de variação homóloga de 9,7%, enquanto no segundo semestre foi de 7,5%".

PUB

"Fica assim demonstrado que a devolução deste direito aos trabalhadores em funções públicas, com o regresso às 35 horas, não implicou, por via da gestão que foi realizada, um aumento global da despesa com pessoal", garantiu.

Mário Centeno explicou aos deputados que a despesa global com pessoal nas administrações públicas registou, no ano passado, um crescimento homólogo de 680 milhões de euros. Mas esta evolução, diz o ministro, deve-se a vários factores - , alguns deles “inesperados” - que não a redução do período normal de trabalho.

A grande fatia do aumento ficou a dever-se à reversão da redução remuneratória, “que envolveu um custo de 338 milhões de euros”. Cerca de 60 milhões de euros dizem respeito a contribuições sociais da área do Ministério da Educação que deviam ter sido pagas em 2015, “mas cuja despesa só se verificou em 2016”. Também no ano passado, o Governo teve de reservar 40 milhões para dar resposta a uma decisão judicial que obrigou a fazer pagamentos retroactivos de remunerações a trabalhadores do Instituto do Emprego e Formação Profissional.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Estas parcelas explicam na sua totalidade o crescimento homólogo em despesas com pessoal, que tem como causas outros

factores que não a redução do período normal de trabalho para as 35 horas semanais”, concretizou Mário Centeno.

Na sua intervenção inicial, o ministro anunciou ainda que o relatório sobre os impactos das 35 horas foi enviado na terça-feira à noite aos deputados, mas no momento em que falava ainda não estava disponível no site do Parlamento, o que motivou críticas dos deputados.

PUB