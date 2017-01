Merkel e Hollande apelam à união na Europa contra ameaças

A chanceler alemã Angela Merkel e o Presidente francês François Hollande defenderam nesta sexta-feira a necessidade de a Europa se unir face às crescentes ameaças internas e externa, como o populismo que ganha terreno em países europeus e a ameaça de os Estados Unidos de abandonarem o comércio livre.

PUB

“A Europa enfrenta grandes desafios internos e externos que nós só poderemos dominar trabalhando juntos”, disse Merkel ao lado de Hollande numa conferência de imprensa conjunta na chancelaria em Berlim, e durante a qual os jornalistas não puderam fazer perguntas.

“Temos de estar comprometidos de forma clara e comum com a União Europeia (UE), com aquilo que alcançámos, e com os valores das nossas democracias liberais e democráticas”, acrescentou.

PUB

Também François Hollande, numa altura em que a França se prepara para eleições presidenciais, referiu-se à crescente influência dos políticos populistas como uma importante ameaça para a União Europeia. Marine Le Pen, líder do partido de extrema-direita Frente Nacional, está entre os candidatos favoritos em França.

“Para ser franco”, disse Hollande, “as ameaças à Europa não vêm só de fora”. E acrescentou: “Também vêm de dentro. Isso vê-se na subida dos extremistas que recorrem a factores externos para causar perturbações internas."

PUB