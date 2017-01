"Aqueles que não respeitem os nossos valores devem sair", diz primeiro-ministro da Holanda

O primeiro-ministro holandês Mark Rutte aconselhou todos os que critiquem os valores da Holanda, e recusem adaptar-se, a deixarem o país. Numa carta aberta publicada em jornais holandeses, a poucas semanas das eleições de 15 de Março, Mark Rutte diz que os holandeses se sentem “cada vez mais desconfortáveis” com as pessoas que "abusaram de liberdades" estando na Holanda.

PUB

O chefe do Governo refere todos os que “assediam os homossexuais, ou assobiam às mulheres de mini-saia ou que qualificam o cidadão comum da Holanda de racista” como pessoas que não são bem-vindas no país, lê-se na mensagem, citada pela imprensa de vários países europeus.

Mark Rutte, eleito pela primeira vez nas eleições de 2010, assume uma posição pessoal: “Quem rejeitar este país de uma forma tão fundamental, prefiro que saia.” E acrescenta que "a solução não é punir todos da mesma forma, ou insultar ou expulsar grupos” mas “tornar muito claro o que é normal e o que não é normal” na Holanda. “Temos de defender activamente os nossos valores", vincou.

PUB

Em nenhum momento, Mark Rutte menciona o seu rival nas eleições, Geert Wilders, líder do Partido da Liberdade (PVV) de extrema-direita, que já fez parte da coligação governamental, mas este rapidamente reagiu à carta aberta do primeiro-ministro acusando-o de ser “o homem das fronteiras abertas, do tsunami do asilo, da imigração em massa, da islamização, das mentiras e da decepção.”

As eleições de Março na Holanda serão as primeiras de uma série a realizar este ano em países europeus, onde partidos populistas e anti-imigração se posicionam entre os favoritos: é, por exemplo, o caso de França, onde Marine Le Pen da Frente Nacional é uma forte candidata às eleições presidenciais. Na Holanda, Mark Rutte procura obter um terceiro mandato, lembra o britânico The Guardian. Mas apesar de lhe ser dado crédito pela saída da crise financeira de 2008 no país, a popularidade do seu Partido do Povo para a Liberdade e a Democracia ( VVD) tem vindo a ser ultrapassado nas sondagens pelo Partido da Liberdade de Wilders.

PUB