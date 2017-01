Governo anterior não quis "privatizar a Caixa"

A ex-ministra das Finanças negou esta tarde que o anterior Governo tenha promovido uma recapitalização insuficiente da Caixa Geral de Depósitos, tendo em vista a sua futura privatização. “O Governo não tomou nenhuma iniciativa para iniciar a privatização da Caixa”, disse Maria Luís Albuquerque na comissão de inquérito à gestão da CGD.

PUB

Respondendo às perguntas do deputado do BE, Moisés Ferreira, Maria Luís Albuquerque defendeu que a recapitalização feita em 2012, decidida por Vítor Gaspar, foi aquela que o supervisor, o Banco de Portugal, defendeu.

"Para a CGD foi feita uma análise e foram identificadas as necessidades de reforço de capital. Portugal entrou numa situação de pré-bancarrota, que teve impacto na actividade económica, e o conjunto de operações da CGD perdeu valor e foi necessário reforçar o capital. O supervisor fez a avaliação da necessidade de capital para que o banco funcionasse com normalidade e chegou ao valor de 1650 ME", disse Maria Luís Albuquerque.

PUB

O deputado do BE insistiu na ideia, defendendo que a recapitalização da CGD foi "pelos mínimos" e questionou Maria Luís Albuquerque sobre o porquê de o Governo não ter decidido por uma "almofada financeira para absorver impactos de uma crise".

A ex-ministra justificou, dizendo que o país vivia com "restrições" e que parte dos compromissos em relação à CGD estavam inscritos no memorando de entendimento assinado com a troika. "Se tivesse mais tempo e mais dinheiro era possível fazer muito mais. Os recursos eram muito escassos. Fazer a constitiuição de almofadas de capital que não foram identificadas pelo supervisor daria a sensação de que a discussão podia fazer-se dizendo que não havia restrições ou que as decisões eram tomadas como se as restrições não existissem", defendeu. Mais tarde acrescentou a ideia de que a crise era forte e não havia espaço, "como há para o governo que temos hoje, que tem mais grau de liberdade que o governo da altura".

PUB