Muro de Trump atira relações do México e dos EUA para território desconhecido

Donald Trump e Enrique Peña Nieto estão em rota de colisão, e a guerra entre os dois chefes de Estado atingiu tal nível que a gritaria de um deu lugar ao silêncio do outro: a cimeira entre os Presidentes dos Estados Unidos e o México, que estava marcada para terça-feira, foi cancelada pelo líder mexicano e ninguém acredita que vai decorrer “noutra data mais conveniente”, como assegurou o porta-voz da Casa Branca.

Com uma curta mensagem ontem de manhã, Peña Nieto anunciou que comunicara a Washington que “não assistiria à reunião de trabalho com o Presidente dos EUA”. Era a única resposta possível perante a suprema provocação de Donald Trump, que depois de assinar um decreto presidencial para iniciar a construção de um muro na fronteira, e reiterar que seria o México a pagar a conta, foi escrever no Twitter que se Peña Nieto não estivesse disposto a isso, “mais valia cancelar a reunião e não vir a Washington”.

Só que quando Peña Nieto fez exactamente o que lhe sugeriu, considerou-o uma afronta. “Se o México não vai tratar os EUA com respeito, não vale a pena fazer reuniões. Eu deixei muito claro ao México que o povo americano não vai pagar a construção do muro. Mas se o México não quer ser razoável, não vou continuar essa via. Não fui eu que a escolhi”, reagiu Trump, à margem da conferência dos legisladores do Partido Republicano, em Filadélfia.

E assim, como assinalava o jornal El País na edição latino-americana, as relações entre os dois Presidentes (e os dois países) entram em “território desconhecido” — nunca, nas últimas décadas, a situação foi tão crítica que fizesse estalar o verniz diplomático e trocar as declarações de circunstância por ultimatos, insultos e ameaças. “Está aberta a porta para uma crise cujas consequências são difíceis de calibrar”, considerava o diário.

Penduradas, em causa e sem resposta ficam questões que ultrapassam o âmbito da anunciada renegociação do Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA), o assunto na agenda do encontro em Washington. Mais do que saber se será possível salvar o regime das trocas comerciais entre os países vizinhos, as dúvidas sobre o futuro da relação bilateral são agora de natureza existencial: como resolver um diferendo que tem todo o potencial de se tornar um conflito regional?

E já agora, o que vai acontecer ao famigerado muro na fronteira, o incidente que abriu toda esta crise?

A tensão começou a borbulhar assim que o agora Presidente dos EUA lançou a candidatura à Casa Branca prometendo um muro intransponível para conter os “criminosos, traficantes, violadores” vindos do México. O assunto causou furor, mas o Governo mexicano desvalorizou, e numa estratégia de apaziguamento, Peña Nieto até se dispôs receber o candidato republicano — um gesto que os mexicanos consideraram traição.

Além do muro, Trump foi acrescentando ingredientes ao caldo onde deixou a ferver Peña Nieto, com promessas de tarifas extraordinárias a penalizar as empresas americanas com investimentos no país vizinho ou de deportações maciças de imigrantes mexicanos — a quem uma vez se referiu como bad hombres. A imprensa local ridicularizava a tolerância do Presidente mexicano às “humilhações” constantes de Trump, em nome da preservação de um tratado comercial que o vizinho estava determinado em enterrar.

Com Trump a cavalgar na sua retórica proteccionista e anti-mexicana, e a aprovação do desempenho de Peña Nieto no valor mais baixo de sempre, a oposição mexicana começou a denunciar as políticas dos EUA como “hostis” e a exigir uma resposta firme do Presidente aos “actos de agressão” de um país que se posicionava como “dominador” e até mesmo “inimigo”. Finalmente, Peña Nieto foi obrigado a responder a Trump e ao seu decreto presidencial, que lamentou e condenou. “O México não acredita em muros”, declarou, numa comunicação oficial.

