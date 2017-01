Novo secretário do Estado dos EUA aprovado por margem mínima

A nomeação de Rex Tillerson para o cargo de secretário de Estado foi aprovada pelo Comité de Relações Exteriores dos EUA com uma margem mínima. Com os votos a favor de todos os republicanos (11) e com os dez democratas a votarem contra, o milionário e ex-presidente executivo da petrolífera ExxonMobil sucede a John Kerry como representante da política externa norte-americana.

É atípico que a aprovação do secretário de Estado divida tanto o Comité do Senado. Regra geral, a nomeação do chefe da diplomacia dos EUA é consensual e reúne o apoio quer do Partido Republicano e do Partido Democrata.

O senador republicano Marco Rubio, que tinha criticado a escolha de Tillerson através do Twitter, face a um potencial conflito de interesses, acabou por deixar cair a sua oposição.

Being a "friend of Vladimir" is not an attribute I am hoping for from a #SecretaryOfState - MR — Marco Rubio (@marcorubio) December 11, 2016

Depois de, em Dezembro, Rubio ter questionado a proximidade de Tillerson e do Presidente russo, um "atributo" que não queria encontrar num secretário de Estado, disse, o senador da Florida reconsiderou a sua posição e não se opôs à nomeação. “Apesar das minhas reservas, irei apoiar a nomeação do senhor Tillerson no Comité e no Senado”, disse.

Do lado dos democratas, o tom crítico à proximidade entre Tillerson e Moscovo mantém-se. O senador democrata Ben Cardin acredita que a “orientação de negócios” do novo secretário do Estado pode “comprometer” o seu cargo.

Esta foi uma nomeação elogiada por Moscovo, pela voz do deputado russo Aleksei Pushkov, que escreveu no Twitter: “[Com a] fantástica escolha de Tillerson, um homem pragmático e com muita experiência da Rússia, [o Presidente Donald] Trump continua a maravilhar-nos.”

Além disso, o novo secretário do Estado está ainda referenciado nos documentos revelados no âmbito do Bahamas Leaks ao Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, avançou o Guardian em Dezembro.

Trump tomou posse como Presidente dos EUA na sexta-feira.

