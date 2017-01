Simulador do IRS: faça as contas ao salário líquido em cada mês

O fim da sobretaxa de IRS no segundo escalão de rendimento ou o desaparecimento gradual da retenção para quem está no terceiro, no quarto ou no quinto patamar do IRS, a somar à actualização dos escalões do IRS em 0,8%, vai permitir à generalidade dos contribuintes um alívio fiscal em 2017. Dada a progressividade do imposto e o facto de a sobretaxa acabar em momentos diferentes consoante o escalão de rendimento, as diferenças são muito variáveis entre as diferentes situações fiscais.

PUB

Com a publicação das novas tabelas de retenção do IRS e da sobretaxa, é possível fazer a conta ao salário líquido que cada trabalhador por conta de outrem vai receber em cada mês, já depois dos descontos para a Segurança Social e da retenção do IRS.

O simulador que o PÚBLICO disponibiliza num ficheiro Excel, elaborado pela consultora PwC, pode ser descarregado aqui

PUB

A “calculadora” permite saber qual é o rendimento líquido em cada um dos 12 meses, ver individualmente quais são os descontos de cada item (a retenção da fonte do IRS, da sobretaxa, a retenção autónoma dos subsídios de férias e Natal, etc.) e comparar qual é a diferença total em relação a 2016.

Como a lei abre a possibilidade de os trabalhadores optarem por receber metade dos subsídios de férias e Natal por inteiro nos meses habituais ou metade dos 13. e 14.º meses em duodécimos (e a outra metade nos meses tradicionais), o simulador permite calcular estas duas modalidades.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No Excel, é necessário especificar esse dado, assim como uma série de outras informações: o valor do salário base (bruto) mensal, outras remunerações que a pessoa possa receber (pagas durante 12 meses), o valor diário do subsídio de alimentação e a modalidade em que é pago (em dinheiro ou em vales/cartões), o estado civil e o número de filhos.

Ao elaborar este simulador, a PwC pressupõe que “não existe pagamento de subsídio de alimentação no mês de pagamento do subsídio de férias”, neste caso, Junho. O valor do subsídio de alimentação é “constante ao longo dos 12 meses do ano” e o valor mensal isento de IRS é “igual ao limite legal diário multiplicado por 22 dias úteis”. É ainda assumido que todas as remunerações pagas estão sujeitas às contribuições para a Segurança Social (de 11% no caso dos trabalhadores).

PUB