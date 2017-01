BCE não altera taxas nem programa de compra de dívida

O Banco Central Europeu (BCE) decidiu manter a sua principal taxa de juro de referência a zero, não efectuando também qualquer alteração ao programa de compra de activos com que tenta estimular a economia da zona euro.

A decisão era esperada pela generalidade dos analistas depois de, na reunião do início de Dezembro, a entidade liderada por Mario Draghi ter anunciado mudanças no programa de compra de activos (principalmente dívida pública), nomeadamente com o prolongamento do seu prazo em mais seis meses, até Dezembro de 2017, e com a redução do nível de aquisições mensais de 80 mil milhões de euros para 60 mil milhões de euros a partir do próximo mês de Abril, medidas que confirmou agora em comunicado.

A reunião do conselho de governadores do BCE desta quinta-feira, no entanto, foi a primeira desde que foram divulgados os indicadores económicos que dão conta de uma forte aceleração da inflação na zona euro (e principalmente na Alemanha) durante o mês de Dezembro, para além da confirmação da melhoria dos níveis de confiança dos consumidores europeus.

Apesar da subida da inflação encontrar a sua explicação principalmente nos preços da energia, estes indicadores aumentam a pressão sobre Mario Draghi para começar a planear uma retirada mais rápida do que o previsto das suas medidas de política monetária expansionista. A expectativa de que o BCE possa, por exemplo, vir a reduzir mais cedo o montante de dívida pública que compra nos mercados, é um dos motivos pelos quais as taxas de juro da dívida portuguesa têm vindo a registar desde o início de Dezembro uma subida significativa.

Para perceber até que ponto é que os novos dados começaram já a mudar a estratégia seguida em Frankfurt será importante ouvir aquilo que o presidente do BCE irá dizer na conferência de imprensa que se segue à reunião do conselho de governadores.

