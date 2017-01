Almaraz regista primeira ocorrência do ano

Um comunicado do Conselho de Segurança Nuclear espanhol (CSN), emitido na terça-feira, dá conta de um incidente classificado, provisoriamente, com o nível zero da escala INES (escala internacional de eventos nucleares). O proprietário da central informou o CSN de Espanha, seguindo o protocolo estabelecido, que se deu “o arranque automático de uma das bombas accionadas por motor eléctrico” do sistema auxiliar de alimentação de água devido a “um falso contacto eléctrico” num dos botões.

“Uma vez identificada a falha, o proprietário substituiu o botão em causa e declarou como ‘em serviço’ o dispositivo afectado”, lê-se no comunicado do CSN. O comunicado termina com a garantia de que “o ocorrido não teve qualquer repercussão nas pessoas nem no meio ambiente”.

Este é a primeira ocorrência registada neste ano relativa à Central Nuclear de Almaraz. Desde o início do funcionamento da central de Almaraz, já se registaram quatro incidentes graves e mais de meia centena de incidentes no total.

A escala INES tem 7 níveis e é usada a nível global para informar o público do grau de intensidade dos eventos nucleares. O nível zero desta escala – o nível atribuído a esta ocorrência em Almaraz – corresponde a desvios em relação ao normal funcionamento das instalações e não tem importância em matérias de segurança, ocorrendo com frequência em centrais nucleares. O nível um da escala corresponde a uma anomalia e o nível sete a um acidente muito grave.

Na segunda-feira, Portugal apresentou uma queixa à Comissão Europeia referente à decisão espanhola de construir um armazém de resíduos nucleares junto à central de Almaraz, sem que fosse feito um estudo de impacto ambiental. Na passada quinta-feira, houve uma reunião em Madrid entre os ministros do Ambiente ibéricos para discutir a construção do aterro nuclear mas o encontro terminou sem qualquer acordo.

