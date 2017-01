Produção da Autoeuropa caiu quase 17% em 2016

A Autoeuropa produziu menos 17.032 veículos em 2016, ajudando a uma queda de quase 9% da produção automóvel em Portugal. De acordo com dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) divulgados nesta sexta-feira, a unidade da Volkswagen em Palmela chegou ao final do ano com uma produção de 85.126 unidades, menos 16,7% do que em 2015. A Autoeuropa representa 85,8% de toda a produção automóveis do país.

Em 2016 foram produzidos 143.096 veículos nas quatro fábricas instaladas em Portugal – Autoeuropa, Peugeot Citroen, Mitsubishi Fuso Truck e Toyota Caetano – uma descida de 8,6% face ao ano anterior. Mais de 95% destes automóveis (ligeiros de passageiros, mas também veículos comerciais ligeiros e veículos pesados) são exportados, sobretudo, para o mercado europeu, que absorve 85,8% da produção. A Alemanha, sede da VW, é o principal cliente, mas comprou menos 6631 veículos o ano passado. Pelo contrário, Espanha (o segundo maior mercado) aumentou as compras, de 19.554 automóveis para 21.030.

Depois de um “boom” registado em 2014, as vendas para a China derraparam 53% (7458 unidades). A Autoeuropa começou a enviar regularmente automóveis para aquele país em finais de 2011 que, três anos depois, passou a ser o destino de quase um em cada quatro automóveis produzidos em Palmela. Nesse ano, as vendas dispararam e China foi responsável pelo aumento de 12% no número de veículos exportados pela empresa. No seu todo, a indústria de produção automóvel vendeu mais de 24 mil veículos para a China. Em 2015 este valor caiu para 15.827 automóveis e está, agora, abaixo dos 7500.

