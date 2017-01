Saída de investidores arrasta acções do BCP para novo mínimo histórico

As acções do Banco Comercial Português (BCP) continuam a perder valor. Na sessão desta quarta-feira, os títulos seguem a desvalorizar 6%, para 0,86 euros, o que corresponde ao valor mais baixo de sempre.

A forte desvalorização do banco é explicada pelo anúncio do aumento de capital, em 1,3 mil milhões de euros, o que está a levar muitos investidores a venderem as suas acções. O montante negociado na sessão de hoje aproxima-se dos seis milhões de acções.

O aumento de capital, a realizar através da emissão de 14 mil milhões de acções, dilui fortemente as actuais participações dos accionistas, especialmente para quem não pretenda acompanhar o aumento de capital. Segundo o Negócios, e face às perdas já acumuladas, o valor teórico das acções do BCP após o aumento de capital cai para 14,19 euros.

As novas acções serão vendidas a 9,4 cêntimos, um valor que corresponde a um desconto de cerca de 90% face ao valor de fecho desta segunda-feira, valor que já incorporava uma forte desvalorização das últimas semanas.

O banco liderado por Nuno Amado encerrou esta terça-feira a perder 12,12%, para 0,92 euros, na primeira sessão após o anúncio do aumento de capita l . O título chegou a perder 15%.

O aumento de capital, de 4,269 mil milhões para 5,601 mil milhões de euros, permite devolver os 750 milhões de euros que faltam da ajuda do Estado, recebida em 2012, e fortalecer os rácios de capital.

Permite ainda ao investidor chinês Fosun aumentar a sua participação no BCP para 30% com a injecção de 400 milhões de euros (depois dos 174,58 milhões iniciais aplicados em Novembro quando entrou no BCP). A parte restante tem tomada firme por um sindicato bancário encabeçado pelos norte-americanos J.P. Morgan e Goldman Sachs, mas com a participação de outras entidades bancárias como o Bank of America, Merril Lynch, Credit Suisse e Mediobanca.

