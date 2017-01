Anúncio de aumento de capital penaliza fortemente acções do BCP

As acções do Banco Comercial Português (BCP) estão a ser penalizadas na manhã desta terça-feira pelo anúncio do aumento de capital de 1,33 mil milhões de euros que levará à emissão de novas acções a 0,094 euros cada uma dentro de nove dias.

Às 8h10 o BCP estava a perder 15% para 0,885 euros, mas com o andamento da sessão as acções do banco liderado por Nuno Amado estão já a recuperar um pouco dessa perda. Pelas 8h50, a queda era de 10,01%, para os 0,937 euros.

O preço de subscrição determinado para as novas acções tendo em conta o seu valor teórico (já que por cada acção que detiver um acionista pode subscrever 15 novos títulos a 0,094 euros cada) significa um desconto de 38,6% face à cotação desta segunda-feira, especificou a administração no comunicado que fez à CMVM. A intenção é aumentar o capital de 4,269 mil milhões para 5,601 mil milhões de euros, numa operação que começa a 19 de Janeiro e terminará a 2 de Fevereiro.

O aumento de capital deverá permitir que o investidor chinês Fosun possa aumentar a sua quota no BCP para 30% com a injecção de 400 milhões de euros (depois dos 174,58 milhões iniciais aplicados em Novembro quando entrou no BCP). A parte restante tem tomada firme por um sindicato bancário encabeçado pelos norte-americanos J.P. Morgan e Goldman Sachs, mas com a participação também de outras entidades bancárias como o Bank of America, Merril Lynch, Credit Suisse e Mediobanca.

A decisão de aumentar o capital assim como da participação chinesa e a fixação do preço das novas acções foi tomada na segunda-feira à tarde em Conselho de Administração, onde estão representados os grandes accionistas.

A reunião permitiu aprovar também a entrada, por cooptação, de João Nuno Palma – que foi CFO da equipa de José de Matos, na CGD – para integrar a Comissão Executiva, como o PÚBLICO noticiara. E ainda a entrada de um segundo representante da Fosun, Lingjiong XU, que não terá, no entanto, funções executivas.

