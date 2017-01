"Verdadeiras conversas de café" até à Primavera

Foi em 2009 que se realizou no Café Martinho da Arcada, em Lisboa, a primeira série das tertúlias intituladas Rostos da Portugalidade.

Essas conversas, dirigidas por Luís Machado, deram na altura origem a um livro. Entre os convidados desse ciclo estavam Carlos do Carmo, Eduardo Lourenço, Rui de Carvalho, Júlio Pomar, Manoel de Oliveira e também Mário Soares. Por ironia do destino, no sábado, quando decorria um almoço comemorativo dos 235 anos do Café Martinho da Arcada (que foi fundado a 7 de Janeiro de 1782 e era frequentado por Fernando Pessoa que ali escrevia) e estava a ser feita a apresentação de um novo ciclo de tertúlias que terá o mesmo nome, soube-se da morte do antigo Presidente da República.

O primeiro jantar-tertúlia da nova série Rostos da Portugalidade será no dia 20 de Janeiro, às 19h30, tendo como convidada a actriz Eunice Muñoz, que se estreou como actriz no D. Maria II na peça Vendaval e acaba de completar 75 anos de carreira. Numa mesa-redonda irão estar sentados o convidado e o moderador Luís Machado, que foi o responsável pelo reaparecimento das tertúlias no Martinho, em 1991, de onde tinham desaparecido após o 25 de Abril.

“O modelo a seguir não é o da conversa jornalística”, explica Luís Machado, que nas entrevistas com os convidados irá “deixar fluir as coisas”, tal como acontece nas “verdadeiras conversas de café”. São jantares, sujeitos a inscrição prévia, sendo 20 euros o custo da refeição na sala de 75 lugares. As conversas terão periodicidade quinzenal e decorrerão até Abril no café cujo interior foi renovado nos anos 1990 sob orientação do arquitecto Hestnes Ferreira e que há 25 anos é gerido por António de Sousa.

A 3 de Fevereiro, o convidado será o professor catedrático Diogo Freitas do Amaral e segue-se a 17 do mesmo mês o artista Cruzeiro Seixas, que fez 95 anos em Dezembro, e que o recente filme de Cláudia Rita Oliveira, Cruzeiro Seixas — As Cartas do Rei Artur, revela assustar-se com o drama de não ter com quem conversar.

Em Março, o convidado será o escritor Manuel Alegre no dia 3 e a cantora lírica Elisabete Matos, soprano, conversará com Luís Machado a 17. O ciclo encerra-se a 4 de Abril, uma terça-feira, em vez da habitual sexta-feira por dificuldades de agenda do convidado Marcelo Rebelo de Sousa. A conversa traçará o seu percurso de vida, sendo a segunda parte com questões que têm que ver com a actualidade mais dirigidas ao actual Presidente. Mas todos os convidados irão ser confrontados com perguntas sobre os desafios das próximas décadas.

