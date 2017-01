BMW mantém fábrica no México apesar das ameaças de Trump

A BMW está "absolutamente" comprometida com uma nova fábrica no México, apesar das insistentes críticas e ameaças de Donald Trump aos construtores que fabricam no México automóveis para o mercado dos EUA.

O Presidente eleito ameaçou lançar uma taxa aduaneira às empresas que decidam fabricar os seus veículos no México e exportá-los para os EUA.

Mas, numa altura em que outros construtores estão a investir ou a regressar aos EUA, a BMW mantém o seu plano de gastar 944 milhões de euros numa fábrica no México, em San Luís de Potosi, onde será produzido o modelo Série 3.

O director de marketing e vendas da BMW, Ian Robertson, disse ainda à BBC que a empresa vai igualmente investir 944 milhões de euros numa fábrica na Carolina do Sul e sublinhou que a empresa alemã é a maior exportadora de automóveis, em valor, a partir dos EUA.

"Sim, estamos a construir uma fábrica no México. Sim, construímos uma fábrica no Brasil, no ano passado. Sim, estamos construir fábricas noutras partes do mundo à medida que nossa capacidade aumenta, mas isso faz parte de uma estratégia normal de produção", disse Robertson.

No domingo, a Fiat Chrysler Automobiles anunciou um plano de 944 milhões de euros para produzir três modelos Jeep nos EUA e decidiu mudar a produção de uma pickup do México para território norte-americano.

Na semana passada, a General Motors sofreu duras críticas por parte de Donald Trump por produzir carros para o mercado americano, em solo mexicano. Através da sua conta de Twitter, Trump disse que a “General Motors está a enviar o modelo mexicano do Chevy Cruze, livre de impostos para os concessionários de automóveis nos EUA”.

E nem a Toyota, o maior construtor mundial, escapou às ameaças de Trump.

Na semana passada, a Ford também cancelou um investimento 1500 milhões de euros na construção de uma fábrica no México, preferindo expandir a sua operação no Michigan. O patrão da Ford, Mark Fields, disse que a decisão deveu-se em parte à queda dos preços dos veículos mais pequenos, mas também a um “voto de confiança” nas políticas de Trump.

