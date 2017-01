Embaixador britânico na UE demite-se, diz Financial Times

O embaixador britânico na União Europeia (UE) demitiu-se de forma abrupta e surpreendente, a poucos meses do prazo definido pela primeira-ministra britânica, Theresa May, para iniciar as negociações formais sobre o "Brexit", noticiou o Financial Times (FT).

Ivan Rogers disse nesta terça-feira aos seus colaboradores que vai deixar o cargo mais cedo, noticia o FT, afirmando que o diplomata sai no meio de tensões com Downing Street. O seu mandato terminava no próximo mês de Novembro.

Theresa May definiu que as negociações formais sobre a saída do Reino Unido da UE começarão até ao final de Março deste ano.

