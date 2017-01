Ministro da Educação promete à Rádio Miúdos mais obras nas escolas

Miguel Pavia e Tiago Moriés arrancaram o novo ano como jornalistas de palmo e meio. Têm 12 anos, são alunos do 7.º ano e são os correspondentes de Beja da Rádio Miúdos, que nesta segunda-feira marcou o início de 2017 com uma emissão em directo a partir do Ministério da Educação, na Avenida 5 de Outubro, em Lisboa. O convidado especial desta rádio online criada no final de 2015 foi o ministro Tiago Brandão Rodrigues. À sua volta estiveram seis pequenos jornalistas de Lisboa, Bombarral e Beja. Foi dos correspondentes alentejanos que veio uma das perguntas mais “impertinentes”: para quando melhores condições nas escolas daquele distrito? Tiago Brandão Rodrigues garantiu que uma das prioridades para 2017 será continuar as obras de requalificação dos estabelecimentos escolares, como é o caso de Beja.

A emissão de quase duas horas deste projecto, que já foi premiado pela representação em Portugal da Comissão Europeia, foi dividida entre o ministro e pequenas entrevistas que os repórteres foram fazendo aos secretários de Estado da Educação e da Juventude e do Desporto nas várias salas do ministério. A sala do secretário de Estado João Paulo Rebelo foi a que preferida dos repórteres, que ficaram fascinados ao ver os bilhetes de entrada no jogo em que Portugal venceu o Europeu de Futebol no ano passado.

Ministro não se compromete

Pelo meio, passaram as músicas preferidas da equipa ministerial. Tiago Brandão Rodrigues confessou que tem o “vício da rádio” ao som de Com um brilhozinho nos olhos, de Sérgio Godinho, e entoou com sotaque brasileiro alguns versos de Aquarela de Toquinho. No entanto, o ponto alto foi atingido quando passou O Anzol dos Rádio Macau – momento em que o ministro recordou a altura em que foi monitor em campos de férias e em que encenou com os entrevistadores uma das coreografias que fazia na parte da música alusiva ao sol.

Tiago Brandão Rodrigues não “fugiu” – como refere a letra dos Rádio Macau – mas também não “mordeu o anzol” de se comprometer com anúncios durante a emissão que aconteceu por convite da própria tutela, que considera esta rádio uma “ferramenta importante para a difusão da língua portuguesa”, já que tem ouvintes em mais de 100 países. Num dos momentos em que na rádio passava uma música, os jornalistas dos órgãos de comunicação social que acompanhavam a emissão dos pequenos aproveitaram para questionar o ministro sobre a redução do número de alunos por turma. O ministro contrapôs que a 2 de Janeiro o dia era da Rádio Miúdos, assumindo que as perguntas dos mais pequenos nem sempre são fáceis sendo até por vezes "algo impertinentes”.

“Há sempre coisas para resolver”

O nervosismo dos pequenos entrevistadores deu também lugar a alguns momentos de riso, em especial quando confundiram que o ministro tinha estado antes na Câmara de Viseu, um lugar que tinha pertencido a um dos secretários de Estado. Quiseram saber muitos pormenores da vida de Tiago Brandão Rodrigues, nomeadamente se praticava desporto. O ministro assumiu que desde que integrou o Governo que o tempo é escasso e que, por isso, uma das resoluções para 2017 será mesmo ser mais activo, como chegou a ser. “Quando era investigador em Cambridge deslocava-me de bicicleta”, exemplificou.

Os pequenos radialistas ficaram surpreendidos por o Ministério da Educação ter 150 mil funcionários e por o ministro ter horas de entrada mas não saber quando sai. “Há sempre coisas para resolver”, justificou o ministro. À questão de qual o principal desejo para 2017, o ministro defendeu que “a escola é o lugar natural das crianças”, pelo que espera que mais meninos e meninas de todo o mundo consigam frequentar o ensino neste ano. Tiago Brandão Rodrigues confessou que não tem “superpoderes”, mas aproveitou para dizer aos entrevistadores que “todos temos o poder de mudar qualquer coisa” nas nossas vidas. É isso que o ministro diz que tem tentado fazer, sintetizando que a sua profissão neste momento é “pensar de que forma é que a educação tem de ser feita nas nossas escolas”.

