Rússia e Turquia anunciam cessar-fogo na Síria

Rússia e Turquia anunciaram ter conseguido negociar um acordo de cessar-fogo entre o regime de Bashar al-Assad e grupos da oposição armada, na mesma altura em que o Exército sírio revelou que irá respeitar uma trégua “em todo o território sírio” a partir da meia-noite desta quinta-feira.

O anúncio foi feito pelo Presidente russo, Vladimir Putin, segundo o qual Damasco e representantes da oposição assinaram três documentos – além da trégua as duas partes comprometem-se a iniciar negociações de paz com vista à resolução do conflito, que dura já desde 2011 e fez mais de 300 mil mortos. Putin revelou ainda que Moscovo aceitou reduzir a sua presença militar no país, onde actua desde Setembro de 2015 ao lado de Assad.

Não é ainda claro que grupos da rebelião estão envolvidos neste acordo, que tem como garantes a Rússia e Turquia, mas o Exército sírio assegurou já que a trégua não se aplicará aos combates contra os jihadistas do Daesh nem da Fatah al-Sham (antiga Frente al-Nusra, considerada o braço armado da Al-Qaeda no país).

