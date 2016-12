Primeiro-ministro japonês homenageia soldados americanos no Havai

O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, homenageou os soldados americanos mortos no ataque de Pearl Harbor e sepultados no cemitério Nacional do Pacífico, no início da sua visita ao Havai.

Abe colocou uma coroa de flores neste cemitério onde estão também milhares de militares americanos mortos na I Guerra Mundial e na Guerra do Vietname.

O ponto alto desta viagem de reconciliação será ainda esta terça-feira no Memorial USS Arizona, o monumento erguido sobre o que restou deste navio de guerra destruído no ataque japonês de 7 de Dezembro de 1941. O ataque a Pearl Harbor acelerou o processo de entrada dos EUA na II Guerra Mundial e abriu a frente de guerra no Pacífico.

Será a primeira vez que um governante japonês visita Honululu, onde se situa a baía de Pearl Harbor, e o Presidente dos Estados Unidos - que visitou Hiroxima, uma das cidades atacadas com uma bomba atómica no final da II Guerra - vai juntar-se a Abe.

Trata-se de uma visita para sustentar a reconciliação entre os dois antigos inimigos mas sobretudo para reafirmar a aliança militar que une os dois países desde o fim da guerra.

