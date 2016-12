Vacina canadiana contra o ébola poderá ser bastante eficaz

Um protótipo de uma vacina canadiana contra o vírus do ébola pode ser “até 100%” eficaz na protecção contra este vírus, disse esta terça-feira a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Num ensaio clínico que envolveu cerca de 6000 pessoas, que receberam a vacina no ano passado, na Guiné-Conacri, não houve nenhum caso de ébola, contra 23 casos em pessoas não vacinados, disse à agência de notícias AFP a subdirectora-geral de Sistemas de Saúde e Inovação da OMS, Marie-Paule Kieny. Estes dados sugerem “fortemente que a vacina é muito eficaz e pode ter uma eficácia de até 100%”, acrescentou Marie-Paule Kieny.

Em Julho do ano passado, a OMS já tinha dito que esta vacina contra o ébola VSV-ZEBOV, das empresas farmacêuticas Merck e NewLink Genetics, se revelava 100% eficaz nos ensaios clínicos na Guiné-Conacri. Inicialmente desenvolvida pela Agência de Saúde do Canadá, durante uma década, esta vacina também começou a ser testada nos Estados Unidos em Outubro de 2014.

Se tudo correr bem, poderá estar disponível em 2018, num processo de aprovação acelerado. “Depois de 40 anos, parece que agora temos uma vacina eficaz para a doença do vírus do ébola”, disse Thomas Geisbert, investigador do Laboratório Nacional de Galveston de Saúde, no Texas, EUA. A última epidemia do vírus do ébola causou a morte de mais de 11.000 pessoas na África Ocidental.

