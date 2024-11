Matemático Jorge Buescu distinguido com o Grande Prémio Ciência Viva 2024

O professor e matemático da Universidade de Lisboa é o distinguido com o Grande Prémio Ciência Viva 2024 pelo seu trabalho científico.

O matemático Jorge Buescu foi distinguido com o Grande Prémio Ciência Viva 2024, pelas “centenas de artigos científicos e publicações” sobre “a importância da matemática no ensino e na sociedade”, anunciou hoje a promotora em comunicado.

Jorge Buescu é professor do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e vice-presidente da Sociedade Europeia de Matemática.

O Grande Prémio Ciência Viva é a principal categoria dos Prémios Ciência Viva, atribuídos anualmente pela Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e que visam distinguir “personalidades e entidades com intervenções de mérito na divulgação científica e tecnológica”.

Na categoria Educação, o prémio foi para a associação Native Scientists, que promove em Portugal e em outros países europeus a alfabetização científica de crianças carenciadas, e na categoria Media o prémio foi para o programa e podcast sobre alterações climáticas “A escala do clima”, transmitido pela rádio Antena 1, com o jornalista Francisco Sena Santos e o geofísico Filipe Duarte Santos.

O Prémio Ciência Viva Publicidade foi atribuído à campanha da FNAC “A nossa inteligência tem coração”, que “mostra como a experiência e as emoções humanas continuam a ser fundamentais na era da inteligência artificial”. Os Prémios Ciência Viva serão entregues, como habitualmente, no Dia Nacional da Cultura Científica, que se celebra no próximo domingo, 24 de Novembro.