Nova moeda de cinco euros entra em circulação na próxima semana e é uma homenagem a Ulisses

A partir da próxima quarta-feira, dia 17 de Julho, Portugal terá em circulação uma nova moeda de cinco euros. De nome Ulisses, esta moeda incorpora vários elementos mitológicos e faz parte da série “Heróis e Criaturas da Mitologia”. A distribuição ao público está a cargo das instituições de crédito, tesourarias do Banco de Portugal e das lojas da Imprensa Nacional-Casa da Moeda.

A moeda tem o mesmo valor facial da nota de cinco euros e pode ser usada para fazer compras e pagamentos, caso o estabelecimento as aceite. Mas, atenção, esta moeda apenas tem poder liberatório em Portugal, não podendo ser usada no estrangeiro. De acordo com as informações avançadas pelo Banco de Portugal, foi definido o limite de emissão de 30.000 moedas.

Na ilustração principal que acompanha a moeda, Ulisses, fundador da cidade de Lisboa, surge amarrado ao mastro de uma embarcação. A personagem mitológica é a figura central da “cara” da moeda, que conta ainda com o escudo nacional e o valor facial. Em redor sete sereias com corpo de ave, asas e garras estendidas rodeiam a ilustração.

No lado oposto, Ulisses é retratado numa posição de defesa, munido de arco e flecha. No círculo exterior pode ver-se uma serpente que faz sete curvas com o corpo, simbolizando as sete colinas de Lisboa.

Por fim, na orla, podemos ler as palavras “Ulisses”, “Portugal”, “2024”, “Casa da Moeda” e a indicação do autor.