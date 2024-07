PS entre Mário Centeno e Vitorino para as presidenciais

O governador do Banco de Portugal emerge como futuro candidato presidencial apoiado pelo PS. Nos bastidores do PS, parece o nome mais consensual, até agora.

Sem um Presidente da República socialista (ou desta área política) há 20 anos, dentro do PS já se olha para as eleições presidenciais de 2026. Neste momento, segundo vários dirigentes do partido, há dois nomes no topo: Mário Centeno surge no lugar cimeiro das preferências e é o nome mais consensual entre os socialistas, neste momento, para ser o candidato a Belém daqui a dois anos. Mas também António Vitorino, um histórico do partido que chegou a fazer parte de uma “short list” de possíveis cabeças-de-lista ao Parlamento Europeu (o que não se confirmou), é apontado como possível candidato a Belém.