Quem é John Hunt: de polícia de giro a comentador de corridas de cavalos da BBC

John Hunt passou a terça-feira a trabalhar para a BBC, até que, quando regressou a casa, por volta das 19h, encontrou a mulher e duas filhas gravemente feridas, na sequência de um ataque com uma arma branca, relata o The Telegraph. O radialista deu o alerta, mas a mulher, Carol, de 61 anos, e duas filhas, Hannah, de 28, e Louise, de 25 anos, acabariam por ser declaradas mortas ainda no local. A polícia põe a hipótese de a arma do crime poder ter sido uma besta.

Aos 59 anos, Hunt, que tem ainda uma terceira filha, é um nome desconhecido para a maioria do público português. Mas, no Reino Unido, e sobretudo para quem acompanha as populares corridas de cavalos, é uma companhia regular, no papel de comentador da BBC Five Live e da Sky Sports Racing, sendo reconhecido pelos seus relatos emocionantes, com momentos explosivos, que lhe valeram, em 2015, o prémio de radialista do ano (foi coroado precisamente no dia em que completava 50 anos, e voltaria a ser nomeado em 2021).

Hunt — que também pode ser ouvido a descrever corridas francesas para o canal Equidia — foi uma parte fundamental da equipa olímpica da BBC Radio, dando a sua voz também às competições de natação e saltos para a água, provas que, em Tóquio, deram medalhas de ouro ao país, com Tom Daley (saltos sincronizados para a água) e Adam Peaty (100 metros bruços).

Em algumas entrevistas, Hunt confessou que o gosto pelas corridas de cavalos foi acalentado desde sempre, seguindo o pai nessa paixão. Mas a profissão de acompanhar as corridas deu-se por, admitiu numa conversa num podcast, em 2018, um “golpe de sorte”.

Era polícia de giro — e “gostava”, já que até praticava os relatos com as perseguições, recorda o The Telegraph num perfil de 2021 —, quando a mulher, Carol, viu um anúncio no jornal local Harrow Observer sobre uma vaga para estagiar como comentador e apresentador de corridas de cavalos. Então, decidiu arriscar, “por serem outros tempos” e porque, na polícia, lhe deixaram a porta aberta para regressar se as coisas não lhe corressem de feição. Acabaria por não voltar, construindo uma carreira recheada de momentos memoráveis: chegou a apanhar o ritmo das corridas de galgos e, em pouco tempo, integrava a lista de comentadores dos hipódromos.

Em 2004, entrou para a Radio 5 Live para comentar as corridas de cavalos, mas acabaria por também dar o seu especial vibrato a provas de pentatlo moderno ou, como já referido, de natação.

A BBC descreveu as mortes da mulher e das duas filhas do funcionário como “absolutamente devastadoras”. Numa nota enviada à equipa da BBC 5 Live, nesta quarta-feira, a organização afirmou que daria a Hunt “todo o apoio possível” na sequência dos assassinatos de Carol Hunt e de duas filhas em Bushey, Hertfordshire.

A Sky Sports Racing também manifestou a sua solidariedade com o colaborador: “Todos na Sky Sports Racing estão profundamente tristes com as trágicas mortes em Hertfordshire e os nossos pensamentos estão com o nosso colega John Hunt, a sua família e amigos neste momento terrível.”

Até agora, a polícia já identificou um suspeito: Kyle Clifford, de 26 anos, que alerta para o facto de estar a monte e armado. Não foram ainda revelados possíveis motivos do crime.