Jovens que confundiram vinho e pagaram 770€ em almoço ganham jantar de cortesia

Um grupo de quatro amigos desatentos tomou um susto na hora de pagar uma refeição no restaurante Mistura, em Salvador, Bahia.

O que era para ser um almoço tranquilo num fim-de-semana normal saiu um grande prejuízo no bolso do quarteto, que pediu sem querer um dos vinhos mais caros da casa: o Pêra Manca.

Cada garrafa do icónico vinho alentejano da Fundação Eugénio de Almeida custa 1650 reais (280€), mas os amigos pensaram que estavam a pedir um vinho de 165 (28€). Pediram dois. A surpresa veio na hora de pagar a conta, que se saldou em 4512 reais (cerca de 770€).

O vídeo feito por uma das amigas tornou-se viral no Tiktok. Ao G1 Bahia, a assessoria de imprensa do restaurante afirmou que os funcionários perceberam o engano do quarteto, mas cobraram a conta normalmente — afinal o vinho tinha seu valor explícito no cardápio.

Após a repercussão da história, a casa decidiu oferecer um jantar de cortesia para o grupo. “O Mistura nunca passou por essa situação, mas se sensibilizou com o ocorrido. O restaurante tem um cardápio bem democrático, tanto na gastronomia quanto na enologia. A direcção do Mistura se solidarizou com a inexperiência dos jovens, procurando o contacto do grupo para oferecer um jantar como cortesia”, afirmou o restaurante em comunicado. Não é, porém, de esperar que a oferta inclua Pêra Manca.

