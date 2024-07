Festival Nacional de Gastronomia já tem data marcada e traz novidades

A próxima edição de “um dos principais eventos de gastronomia do país” regressa a Santarém em Outubro com novidades, incluindo um concurso para pôr à prova “oito cozinheiros” de diferentes regiões.

A 43.ª edição do Festival Nacional de Gastronomia já tem data marcada: aquele que é “um dos principais eventos de gastronomia do país” regressa a Santarém entre 17 e 27 de Outubro, anunciou o vice-presidente da autarquia, João Teixeira Leite, durante a sessão de pré-lançamento.

Entre as novidades, está um novo concurso, Troféu de Portugal, que irá colocar à prova oito cozinheiros, “cada um de uma região específica do país”, com o desafio de privilegiar os produtos das localidades que representam nas suas receitas, revela a organização em comunicado.

Com o mote "Tradição com sabor a futuro", a edição deste ano do festival quer “colocar a tradição gastronómica de mãos dadas com a modernidade”, declarou João Teixeira Leite, citado na nota de imprensa. “É o mais antigo e transversal festival gastronómico do nosso país e tem tido a capacidade de modernizar-se e envolver as novas gerações”, defendeu na sessão de pré-lançamento, realizada durante o evento pop-up do Chefs on Fire, que decorreu em Santarém no fim-de-semana passado.

Sem levantar muito mais o véu, uma vez que a apresentação oficial do Festival Nacional de Gastronomia será feita em Lisboa “no final de Setembro”, foi revelado apenas que 12 restaurantes “de todas as regiões do país”, “incluindo Açores e Madeira”, vão marcar presença no festival para “servir o melhor da gastronomia portuguesa” – e que há na carteira mais novidades.