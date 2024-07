Em Copenhaga, chegar de bicicleta ou apanhar lixo dá entrada gratuita em museus

A capital dinamarquesa vai lançar o CopenPay, uma iniciativa que pretende recompensar os turistas que participem em iniciativas amigas do ambiente com entradas gratuitas em museus e outras ofertas.

Enquanto alguns destinos estão a implementar taxas e a impor restrições para tentar controlar o mau comportamento dos turistas, Copenhaga vai apostar na estratégia oposta: recompensar aqueles que agem de forma responsável e mais sustentável.

A partir de 15 de Julho entra em acção o CopenPay, a iniciativa da organização oficial de turismo da capital dinamarquesa que “transforma as acções ecológicas em moeda [de troca] para experiências culturais”, anuncia em comunicado. A participação em acções de limpeza, voluntariado em hortas urbanas e deslocações em bicicleta ou comboio, por exemplo, vão dar entradas em museus, refeições, workshops ou passeios de caiaque, entre outros.

O objectivo é “inspirar os viajantes a fazerem escolhas ecológicas e conscientes”, e “ajudar a colmatar o grande fosso” que continua a existir entre a vontade de agir de forma sustentável, referida por cerca de 82% dos turistas, de acordo com os dados citados na nota de imprensa, e “o seu comportamento real”, alterado por “apenas 22%” dos inquiridos.

Como funciona? Basta ir à página dedicada ao CopenPay da Visit Copenhagen, verificar que atracções turísticas da cidade estão a oferecer recompensas em troca de determinada iniciativa ecológica e escolher aquelas que mais o atraem.

Por exemplo, apresentar o título do transporte público utilizado para lá chegar ou ir de bicicleta até à CopenHill, a moderna central eléctrica da cidade, dá direito a descer gratuitamente pela pista de esqui artificial instalada no topo do edifício. Já quem chegar à Galeria Nacional da Dinamarca com resíduos de plástico poderá participar num workshop para aprender a transformá-los numa obra de arte.

É possível andar gratuitamente de caiaque desde que recolha parte do lixo que encontrar na água, ou receber café e um bolo dinamarquês se fizer o mesmo no maior parque da cidade, ou uma refeição orgânica no BaneGaarden. A entrada no Museu Karen Blixen, instalado na antiga casa da famosa escritora dinamarquesa, torna-se gratuita se ajudar a cuidar dos seus jardins. E se for a pé ou de bicicleta até ao Cisternerne, as antigas cisternas de água da cidade transformados em salas de arte subterrâneas, recebe uma visita introdutória gratuita.

De sublinhar que “algumas atracções têm disponibilidade limitada”, nomeadamente horários fixos para estas ofertas, por isso é aconselhado “reservar com antecedência” ou fazer algum planeamento prévio.

No total, há 24 actividades por onde escolher, sendo que o projecto-piloto da CopenPay vai estar disponível apenas entre 15 de Julho e 11 de Agosto. “Com base na avaliação, esperamos reintroduzir o CopenPay como uma experiência de pagamento ecológica durante todo o ano e alargar o conceito a outras partes da Dinamarca e do resto do mundo”, lê-se no site.

“Através do CopenPay, queremos incentivar o comportamento sustentável dos turistas, simultaneamente enriquecendo a sua experiência cultural no nosso destino”, afirma Mikkel Aarø-Hansen, director executivo da Wonderful Copenhagen, em comunicado. “Temos de fazer com que o turismo deixe de ser um fardo ambiental e passe a ser uma força de mudança positiva, e um passo importante para esta transformação é mudar a forma como nos deslocamos no destino, o que consumimos e como interagimos com os habitantes locais”, acrescenta, referindo que este é “um passo pequeno e experimental no sentido de criar uma nova mentalidade entre os viajantes”.

De acordo com o índex de destinos do Global Destination Sustainability Movement, Copenhaga é a terceira cidade mais sustentável do mundo.