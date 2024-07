Abriu em Viana a pastelaria Riviera — que não é a Caravela

A pastelaria Riviera abriu em plena Praça da República, em Viana do Castelo, no edifício de 1937 que estava fechado desde a pandemia, com o encerramento da histórica Caravela.

Uma sala ampla e uma esplanada numerosa — a fazer lembrar os bons velhos tempos da Pastelaria Caravela. Abriu no dia 5 de Julho a pastelaria Riviera em plena Praça da República, "coração" de Viana do Castelo, exactamente no sítio que durante décadas foi ponto de encontro dos vianenses e que fechara portas em 2020, durante a pandemia.

Não é o regresso da Pastelaria Caravela — que durante muito tempo viveu num dos edifícios históricos da principal praça de Viana construído em 1937 e esquecido durante os últimos anos —, mas no dia da inauguração do novo espaço pairou a memória da pastelaria, agora substituída por uma nova marca, Riviera, com raízes em Caminha e Moledo.

"Tudo fabrico próprio", anunciou o gerente Luís Ferreira no dia da abertura de portas à Rádio Alto Minho, com uma equipa de cerca de vinte pessoas (muitos vianenses) e que, para já, funcionará entre as 8h e as 24h numa cidade cada vez mais aberta ao turismo e recentemente eleita uma das mais acolhedoras do mundo.

Foto As vitrinas enchem-se de doces e salgados Riviera

Nas vitrinas não faltará uma grande variedade de bolos e de pastéis, do sidónio ao caminhense, tendo esta Riviera apresentado o vianês, que diz ser "um exclusivo".

Paulo Guerreiro, arquitecto, sublinha os traços da "praça renascentista" e o cuidado de os levar "para o interior do café". "Não esquecemos a génese, o início de uma história que é a Praça da República", diz à Alto Minho.