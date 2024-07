5 Cocktails que estendem ao Verão o reinado do Moscatel

Ao cabo de três anos de revista Solo - publicada semestralmente pelo Público, com o apoio da Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal -, compilamos uma selecção de cocktails que têm como ponto em comum o Moscatel de Setúbal, com o propósito de refrescar dias de Verão.

As cinco propostas que se seguem estão ordenadas por grau de dificuldade. Boas experiências!

Foto Sesimbra Tónico, com o Moscatel a substituir o tradicional Licor Pescador (Gliese, Sesimbra) Goncalo Villaverde

Sesimbra Tónico

Na sua receita original, o Sesimbra tónico tem por base o Licor Pescador. Jorge Patinhas, bartender do restaurante/bar Gliese, em Sesimbra, experimentou substituir a bebida tradicional da vila por um moscatel de referência, com a intenção de criar um cocktail elegante e fresco que não comprometesse a qualidade do vinho. Conseguiu. Ei-lo aqui, para ser recriado em casa em quatro passos simples.

Ingredientes

50 ml de moscatel

50 ml de água tónica

Raspa de limão

1 rodela de limão desidratado

1 rodela de laranja desidratada

1 pau de canela

Hortelã fresca

Gelo q.b.

Preparação

Juntar o moscatel e a água tónica

Acrescentar a rodela de laranja, a raspa de limão e o pau de canela

Acrescentar o gelo

Temperar com as folhas de hortelã e mexer antes de beber

Gliese

Praça da Califórnia, lj 2I-J, Sesimbra

Tel.: 212235019

Web: instagram.com/gliesebar​

Das 10h às 02h. Sexta, até às 03h. Sábado, até às 04h. Encerra à terça.

(Originalmente publicado na edição n.º 1 da revista Solo)

Foto Moscatel Experience, Setúbal Goncalo Villaverde

Foto Cocktail Moscatel Experience, no Moscatel Experience (Setúbal) Marisa Cardoso

Moscatel Experience

Será polémico para alguns, genial para outros e absolutamente inaceitável para os puristas do Moscatel, que reclamam bebê-lo refrescado e sem acrescentos – seja gelo, casca de citrinos ou o que mais for. E nunca, jamais, em formato de cocktail.

Do outro lado do paradigma está o Moscatel Experience, em Setúbal, empenhado em dar à prova, na mesa e no copo, as potencialidades do Moscatel, cocktails incluídos.

Na carta há mais de dez, todos com base de Moscatel e este, o que foi buscar o nome à casa que o criou, é a prova de que as coisas realmente boas são as menos complicadas. No caso, são apenas dois ingredientes – e gelo para refrescar –, um par de copos bonitos e está feito o próximo refresco de Verão.

Ingredientes

25 ml de Moscatel

25 ml de polpa de maracujá

Gelo q.b.

1 maracujá

Preparação

Misturar o moscatel e a polpa de maracujá num shaker

Juntar com as pedras de gelo e agitar até ficar fresco

Cortar ¼ do maracujá e espremer directamente para o copo

Decorar com a fatia de maracujá e servir

Acrescentar o gelo

Moscatel Experience

Praça do Bocage, 49

Web: moscatelsetubalexperience.com

Das 09h às 00h. Não encerra (Verão)

(Originalmente publicado na edição n.º 3 da revista Solo)

Foto Bar de vinhos e cocktails Wine Love, Palmela Goncalo Villaverde

Foto Cocktail Wine Love, no Wine Love (Palmela) Goncalo Villaverde

Wine Love

O cocktail vai buscar o nome ao bar onde nasceu, em Palmela, pela mão do bartender João Almeida, que gosta de brincar com os produtos que tem disponíveis para criar receitas improváveis. Como este wine love, que tem como base o moscatel de Setúbal Xavier Santana, ali chegado directamente da adega, do lado oposto da rua, a que se juntam a clássica laranja, o licor Cointreau e a infusão de hortelã.

O resultado é uma bebida fresca, equilibrada e ligeiramente perigosa, de tão fácil de beber. Ei-lo aqui, para fazer em casa em três tempos.

Ingredientes

50 ml de moscatel de Setúbal

50 ml de sumo de laranja natural

25 ml de licor Cointreau

25 ml de infusão de hortelã

1 rodela de laranja desidratada

Goma de açúcar

Clara de ovo

Gelo q.b.

Hortelã fresca e casca de laranja para decorar

Preparação

Refrescar o copo com bastante gelo

Juntar todos os ingredientes num shaker e agitar

Finalizar com as folhas de hortelã e a casca de laranja

Wine Love

Av. 25 de Abril, Palmela

Tel.: 916749576

Web: instagram.com/winelove_palmela

Das 12h às 00h. Fim-de-semana, a partir das 10h. Sexta e sábado, até às 02h. Não encerra

​(Originalmente publicado na edição n.º 2 da revista Solo)

Foto Sangria de Moscatel, restaurante Xtoria (Setúbal) Marisa Cardoso

Sangria de Moscatel

O assunto é aberto ao debate: sangria é ou não um cocktail? Depende do dicionário consultado, é certo, mas também da sangria em causa. Esta, servida no restaurante Xtoria, o único de Setúbal com o selo Bib Gourmand da Michelin, facilmente encaixa na categoria. Pelos componentes que leva, por um lado, mas também pela riqueza de sabor, pensada para apreciar e não apenas para refrescar.

“Desde o início que queríamos fazer sangrias inusitadas”, explica Rute Marques, proprietária e “única setubalense que não aprecia moscatel”. Já esta sangria, bebe-a de bom grado, pela frescura, pela fineza de sabor, pelo desafio (superado) de ser companhia de refeição – ao mesmo tempo que “respeita o sabor do moscatel”. O Verão merece uma sangria assim.

Rute Marques (à frente, direita), "a única setubalense que não aprecia Moscatel", é a proprietária do único restaurante da cidade a ostentar o selo Bib Gourmand Michelin. Marisa Cardoso O Xtoria oferece cozinha moderna autoral, apresentando produtos e receitas da terra em contextos inauditos - lógica que se aplica também no capítulo das sangrias. Marisa Cardoso Fotogaleria Rute Marques (à frente, direita), "a única setubalense que não aprecia Moscatel", é a proprietária do único restaurante da cidade a ostentar o selo Bib Gourmand Michelin. Marisa Cardoso

Ingredientes

2 flores de anis

2 paus de canela

1/4 de toranja, em pedaços

1 c. sopa de açúcar amarelo

4 folhas de hortelã

3 rodelas de lima (ou limão)

1 c. chá de flor de laranjeira

1 c. sopa de mel

8 cl de triple sec

3 cl de rum. sumo de 1 limão

30 cl moscatel de Setúbal

Ramo de hortelã para finalizar

Preparação

Juntar os primeiros 10 ingredientes num jarro de litro e mexer bem. Adicionar gelo até metade da altura.

Juntar o moscatel, adicionar gelo até ao topo, e preencher com água gelada até ao gargalo do jarro. Mexer novamente.

Colocar o ramo de hortelã no topo e servir.

Xtoria

Rua Guilherme Gomes Fernandes, 17, Setúbal

Tel.: 961284144

Web: xtoria.pt

Das 12h30 às 15h e das 19h30 às 23h. Encerra segunda e terça ao almoço e ao domingo.

(Originalmente publicado na edição n.º 7 da revista Solo)

Foto Miguel Transmontano, bartender e proprietário do Ophelia (Almada) Marisa Cardoso

Foto Cocktail Baiana Moscatel, no bar de cocktails Ophelia (Almada) Marisa Cardoso

Baiana Moscatel

No final de 2023, ao cabo de ano e meio no Seixal, o bar de cocktails Ophelia mudou-se para Almada, para o Largo Gabriel Pedro, “uma zona mais boémia”, explica o bartender e proprietário Miguel Transmontano, deixando bem claro que não se trata de um mais sítio para tomar mojitos e caipirinhas. “Não queremos ser um sítio só para beber álcool, queremos dar de beber à Margem Sul.”

Os clássicos também têm o seu lugar na carta, mas o ponto forte do Ophelia são os cocktails de autor, feitos com ingredientes de produção própria, no pequeno laboratório que há atrás do balcão, e preparados com muita antecedência, dada a complexidade dos processos. O cocktail aqui proposto, versão adaptada de uma criação de Miguel, leva dois dias a preparar, mas nada como tentar. Se não sair bem, é só dar um pulinho a Almada para prová-lo a sério.

Ingredientes (para 4)

24cl whisky bourbon

5cl Moscatel de Setúbal

16 ml xarope de açúcar

2 dash de bitter de laranja

50g goiaba fatiada

25g alperce fatiado

2 fisális, em metades

Preparação

Colocar o whisky, a goiaba e o alperce num saco e selar a vácuo. Deixar infundir por 24 horas, à temperatura ambiente.

Filtrar com proteína de soja (ou, em alternativa, com um filtro de café) para retirar o máximo de elementos sólidos.

Equilibrar o sabor com açúcar e bitter de laranja, em função da doçura da fruta.

Juntar o Moscatel (de preferência, um que seja pouco doce).

Servir com um cubo de gelo grande em copo tipo lowball e guarnecer com uma metade de fisális.

Ophelia Cocktail Bar

Largo Gabriel Pedro, 7, Almada

Web: instagram.com/ophelia_cocktailbar

Das 20h às 01h. Sexta e sábado, até às 02h. Encerra à terça e à quarta.

(Originalmente publicado na edição n.º 6 da revista Solo)